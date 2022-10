Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir commence le tournage de sa saison 2 et voici ce que l’on sait

La première saison du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir n’est pas encore terminée, mais l’équipe créative de la série travaille déjà sur les prochains chapitres. Comme l’a publié The Hollywood Reporter, la production de la deuxième saison a débuté lundi 3 octobre dernier aux Bray Studios, en périphérie de Londres.

Malgré le fait que la première saison ait été tournée en Nouvelle-Zélande pendant 18 mois et en pleine pandémie, les huit prochains épisodes seront enregistrés principalement au Kingdom-Uni, car c’est moins cher. Cependant, les portes d’un éventuel retour en Nouvelle-Zélande sont toujours ouvertes, comme publié L’anneau uniquequi collecte des informations indiquant que ce pays fait partie des élus, avec Bray Studios lui-même et l’Ecosse.

Amazon a également annoncé un nouveau personnage. Voici Círdan, l’un des elfes les plus sages et les plus anciens de la Terre du Milieu. Ce qu’ils n’ont pas révélé, c’est qui l’incarnera sur le petit écran.

Deux épisodes à la fin de la première saison

Le sixième épisode du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir a présenté une bataille épique qui a réuni Galadriel et les forces de Númenor avec les villageois des Terres du Sud. Les orcs ont réapparu et un mal ancien dessine sa silhouette à l’horizon. Cet épisode commence enfin à décrire l’ascension de Sauron, le seigneur des ténèbres après Morgoth. Il reste encore deux derniers chapitres pour terminer la saison 1 : le septième sera diffusé le 7 octobre et la saison se terminera le 14 du même mois.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est disponible sur Amazon Prime Video. Bien qu’il y ait eu quelques plaintes concernant l’adaptation, le réalisateur JA Bayona a défendu la production, qui comptera cinq saisons au total.

Source | The Hollywood Reporter