Public de The Rings of Power vs. House of the Dragon : qui gagne ?

Il est inévitable de comparer constamment House of the Dragon avec Les Anneaux de Pouvoir. Les deux séries sont des spin-offs d’un monde connu, elles ont un décor similaire, des budgets millionnaires y ont été investis et elles sont sorties presque en même temps. Le public auquel s’adressent ces deux grandes séries télévisées est pratiquement le même, malgré le fait que le ton des deux œuvres est très différent. Dès lors, il est assez logique de se demander laquelle de ces deux séries remporte la bataille de cette première saison.

Streaming et données d’audience

Les plateformes de contenu fonctionnent différemment des chaînes de télévision habituelles. Ni HBO Max ni Amazon Prime Video ne publient de données d’audience pour leurs premières. Cela devient une norme dans le secteur, même si cela n’empêche pas l’analyse des informations par d’autres méthodes.

Sans données officielles, il faut recourir à des entreprises comme Nielsen, qui se consacrent uniquement à la mesure des audiences. Si l’on veut comparer le succès des premiers épisodes de la série RR Martin à celui de l’univers inspiré de l’œuvre de Tolkien, il faut s’en tenir à la semaine du 28 août au 5 septembre 2022, qui fut la première semaine où le deux séries coïncidaient.

Les données recueillies dans cette étude ne contiennent que l’audience aux États-Unis et n’incluent pas les vues sur certains appareils. Au cours de la première semaine, la série La Terre du Milieu a pris la première position, selon Nielsen, avec 1 253 millions de minutes accumulées dans ses deux premiers épisodes. House of the Dragon prendrait environ 781 minutes cumulées entre les trois premiers épisodes.

Malgré cela, House of the Dragon éveille bien d’autres curiosités

Mais le public ne fait pas tout, surtout lorsque nous disposons d’informations aussi localisées. Une autre façon de mesurer l’impact d’une série télévisée est d’utiliser Google Trends. Chaque semaine, Google recherche des termes liés à House of the Dragon monte en flèche après la diffusion du nouveau chapitre. La même chose ne se produit pas avec The Rings of Power, qui a eu un grand nombre de recherches après la première, mais ne connaît pas de volumes aussi élevés après chaque diffusion.

Le piratage nous jette aussi quelques informations

Il faut aussi parler de piratage. Sans informations de première main de HBO Max et Amazon Prime Video, il est également intéressant de se laisser guider par les téléchargements illégaux. Et c’est que, selon Muso, une société qui analyse les problèmes liés au piratage, la série de l’univers Game of Thrones a eu 45% de téléchargements illégaux en plus que The Rings of Power. Après le deuxième épisode, la différence s’est encore accrue, avec 127 % de téléchargements en plus.

Cependant, il convient également de noter ici que HBO Max est présent dans beaucoup moins de pays qu’Amazon Prime Video. La plateforme de streaming de Jeff Bezos est présente dans environ 200 pays, alors que HBO Max n’en a atteint que 60, ce qui expliquerait que, dans de nombreux territoires, la seule façon de regarder la série est de recourir à des pages piratées.