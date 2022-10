Google déploie la mise à jour de sécurité d’octobre 2022 pour les téléphones Pixel

C’est le premier lundi du mois, ce qui indique une nouvelle mise à jour de sécurité pour les téléphones Pixel. Google a officiellement publié la mise à jour Pixel d’octobre pour les téléphones éligibles. Il s’agit de la dernière mise à jour logicielle pour les Pixel 4 et Pixel 4 XL. Comme toujours, la mise à niveau incrémentielle apporte la nouvelle mise à niveau de sécurité mensuelle d’octobre 2022, des correctifs de problèmes connus et des améliorations. Si vous possédez le Pixel 4 ou une version plus récente, lisez la suite pour en savoir plus sur le dernier logiciel.

Comme toujours, Google a officiellement partagé les détails de la nouvelle mise à jour incrémentielle sur son Page d’assistance Pixel, mentionnant qu’une nouvelle version est en cours de déploiement sur les téléphones Pixel éligibles avec un numéro de version TP1A.221005.002 (TP1A.221005.003 pour Pixel 6a). Tout comme les autres mises à jour incrémentielles de Pixel, il s’agit d’une petite mise à jour ne pesant que 39,16 Mo. Pour la disponibilité, la mise à jour est disponible pour Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a 5G, Pixel 6, Pixel 6 Pro et Pixel 6a.

En parlant des changements, le nouveau logiciel résout le problème de plantage du lanceur lors de la connexion à un VPN, les problèmes de compatibilité avec certains widgets d’applications, l’icône du lecteur multimédia par défaut affichée dans certaines applications, le problème de plantage de l’appareil lors de la lecture audio à partir du stockage local, les tuiles rapides vides dans la nuance de notification, et a également corrigé certains problèmes liés à l’audio et aux problèmes de WiFi. Voici la liste complète des changements.

Mise à jour d’octobre de Google Pixel – Quoi de neuf

l’audio Correction d’un problème provoquant occasionnellement un bourdonnement audible ou des artefacts sonores pendant les appels lors de l’utilisation de casques filaires [Included on Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5 and Pixel 5a (5G)] Correction d’un problème empêchant les commandes de volume de l’appareil dans la notification du lecteur multimédia de fonctionner dans certaines conditions

Connectivité Correction d’un problème provoquant un crash du lanceur lors de la connexion au VPN dans certaines conditions

Interface utilisateur Correction d’un problème causant des problèmes de compatibilité avec certains widgets d’application dans Android 13 Correction d’un problème qui faisait que le lecteur multimédia affichait l’icône par défaut pour certaines applications multimédias Correction d’un problème provoquant occasionnellement un plantage de l’appareil lors de la lecture audio à partir du stockage local Correction d’un problème entraînant parfois l’affichage de tuiles de paramètres rapides vides dans l’ombre des notifications Correction d’un problème provoquant parfois l’affichage tronqué du bouton de basculement du profil professionnel dans le tiroir de l’application

Wifi Correction d’un problème empêchant parfois les réseaux Wi-Fi disponibles de s’afficher dans le menu de sélection du réseau dans certaines applications



La mise à jour se déroule de manière échelonnée, vous recevrez la notification OTA de mise à jour d’octobre 2022 une fois disponible sur votre appareil, vous pouvez appuyer dessus et télécharger la mise à jour ou simplement vous rendre dans Paramètres> Système> Avancé> Mise à jour du système et installer le nouveau logiciel.

De plus, vous pouvez installer manuellement la mise à jour de septembre 2022 sur votre téléphone Google Pixel en téléchargeant la mise à jour. La photos d’usine et Fichiers OTA de la mise à jour de septembre sont déjà disponibles. Mais assurez-vous de faire une sauvegarde avant de télécharger le nouveau logiciel.

