Les représentants de Bruce Willis nient avoir vendu ses droits à une société « deepfake »

Le média s’est fait l’écho d’une histoire qui laisse entendre que Bruce Willis aurait vendu ses droits d’image à une société spécialisée dans le deepfake. S’il était réel, l’accord permettrait à la société Deepcake de créer un jumeau numérique de l’acteur à utiliser dans de futurs projets. Cependant, les représentants de l’interprète ont nié l’existence de cet accord.

Dans une déclaration envoyée au Hollywood Reporter, un représentant a démenti l’information et a déclaré que Bruce Willis « ne s’est pas associé ni n’a conclu d’accord avec Deepcake ». Un publiciste de la société russe a confirmé que les droits de Willis ne peuvent pas être vendus car ils sont les siens. Au cas où ils voudraient l’utiliser à nouveau, ils devraient avoir l’approbation de l’acteur.

Déclarations attribuées à Bruce Willis

Des déclarations attribuées à Willis apparaissent toujours sur le site Web de la société, faisant référence à un spot enregistré en 2021.

« J’aime la précision de mon personnage. C’est l’occasion pour moi de remonter le temps. Le réseau neuronal a été alimenté par le contenu de Jungle of Glass et The Fifth Element, donc mon personnage ressemble beaucoup aux images de cette époque. Avec l’avènement de la technologie moderne, je peux communiquer, travailler et participer au tournage même lorsque je suis sur un autre continent. C’est une expérience nouvelle et intéressante, donc je suis reconnaissant envers notre équipe.

L’avancement de la technologie permet l’utilisation de deepfake et de CGI pour rajeunir ou ramener des acteurs. Récemment, il a été confirmé que James Earl Jones, Dark Vador dans Star Wars, a signé un accord afin que Lucasfilm puisse utiliser sa voix dans de futurs projets. En fait, ils ont utilisé l’intelligence artificielle pour enregistrer les voix du Seigneur Sith dans la série Obi-Wan Kenobi. Dans Le The Book Of Boba Fett, c’est le jeune Luke Skywalker qui revient avec style.

Bruce Willis a annoncé sa retraite en raison d’un problème de santé.

Source | The Hollywood Reporter