Photoshop gratuit et sans téléchargement ? Adobe l’a presque

Photoshop est le programme de retouche photo standard. Il a toujours été un outil destiné aux professionnels accessible moyennant paiement. Tout au long de son histoire, Photoshop a eu différents modèles commerciaux. Pendant des années, il s’agissait d’un paiement unique et vous aviez une licence à vie pour le logiciel. Il y a relativement peu d’années, Adobe a migré ses programmes vers le système d’abonnement. Avec Adobe Creative Cloud, nous avons payé des frais mensuels pour accéder à Photoshop et à d’autres programmes de leur suite. Et enfin, le modèle le plus récent était le freemium, utilisé pour la version mobile de Photoshop et d’autres variantes comme Lightroom. Adobe veut supprimer la barrière des prix, et c’est pourquoi ils travaillent gratuitement sur une version entièrement accessible de Photoshop.

Photoshop aura une version gratuite

Adobe connaît bien son marché. Ils savent que Photoshop est utilisé partout dans le monde et qu’il est utilisé à la fois par les professionnels et les particuliers qui souhaitent apprendre à utiliser l’outil. Pendant des années, Adobe a essayé de créer des versions plus abordables de ses logiciels, comme Adobe Photoshop Elements, une variante limitée et beaucoup moins chère de Photoshop.

Pour continuer à avancer dans ce domaine, l’entreprise a annoncé que son équipe est à l’origine d’une version entièrement gratuite de Photoshop. Ce sera un navigateur et une application cloud. La seule exigence pour accéder à l’outil sera de se connecter avec un compte Adobe Creative Cloud, qui est également gratuit. Vous n’aurez pas besoin d’avoir un abonnement Adobe actif pour utiliser ce nouveau Photoshop. Bien entendu, il s’agira d’une version plus limitée que l’application payante pour ordinateurs de bureau.

Une stratégie similaire à celle de Lightroom Mobile ?

Tout semble indiquer qu’Adobe s’est inspiré du business model de sa version mobile de Lightroom. Lightroom Mobile est aujourd’hui l’application la plus avancée qui existe pour traiter les photos au format RAW sur les smartphones. Il peut être téléchargé entièrement gratuitement. Le moteur de développement est le même que celui de l’application payante pour ordinateur, et ses performances sont très bonnes.

Où est l’entreprise? Lightroom Mobile ne vous donne pas certains des outils de sa version de bureau. Et même s’il s’agit d’une version allégée, de nombreux utilisateurs ne manqueront jamais ces outils qui ne sont disponibles que dans Lightroom Mobile moyennant des frais. Avec Photoshop, il semble que le modèle sera le même.

Une application qui n’est vraiment pas nouvelle

Ce nouveau Photoshop pour navigateurs n’est pas vraiment un nouveau produit. Il a été présenté l’année dernière à Adobe MAX 2021. Ce qui a changé, c’est son approche.

À l’origine, ce programme était destiné à tous les utilisateurs qui avaient un abonnement Adobe CC activé. Et l’idée que recherchait Adobe était que ses abonnés payants puissent travailler sur les mêmes fichiers en collaboration et depuis n’importe quelle machine, sans avoir à télécharger et installer le programme d’édition.

Après avoir complètement changé son approche, cette version de Photoshop sera gratuite et pour tous ceux qui enregistrent un compte Adobe Creative Cloud. Pour le moment, cette version n’est disponible que pour les utilisateurs canadiens, mais on s’attend à ce qu’elle atteigne plus de pays dans un avenir pas trop lointain. Nous verrons si dans le prochain Adobe Max 2022 ils nous surprennent avec plus de nouvelles à cet égard.