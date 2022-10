Overwatch est mort, vive Overwatch 2 : à quelle heure ouvrent les serveurs et quelle est la taille du jeu ?

Un roi mort, mis roi. À partir d’aujourd’hui, lundi 3 octobre, Overwatch et ses serveurs vont se dire au revoir pour toujours. Le jeu cessera de fonctionner à partir de 18h00 (heure locale française) et commencera ainsi la migration vers Overwatch 2, opérationnel à partir du 4 octobre. Sorti le 3 mai 2016, Overwatch est venu, a vu et a vaincu. Avec lui, Blizzard est entré dans le monde des tireurs par la porte d’entrée et nous a ravis avec une proposition compétitive unique et une touche MOBA qui a changé l’ordre établi dans le genre. Sa moyenne de 91 dans Metacritic et l’énorme communauté forgée pendant tout ce temps le corroborent.

Pour célébrer cette transition et dire au revoir à Tracer et compagnie comme ils le méritent, les comptes officiels d’Overwatch sur les réseaux nous invitent à partager nos meilleurs moments et anecdotes avec le reste des joueurs ces jours-ci.

Overwatch 2 : date et heure de sortie et poids du gibier

L’une des grandes nouveautés d’Overwatch 2 est que le jeu sera gratuit, ou ce qui revient au même, totalement gratuit pour tout le monde, donc n’importe qui pourra le télécharger et l’essayer une fois la migration terminée et les serveurs activés. Et ce sera pour quand ? Eh bien, dans quelques heures seulement. Plus précisément, la date indiquée sur le calendrier est le mardi 4 octobre à 21h00 (heure locale française). Dès lors, nous pouvons installer ses 30 ou 50 Go (30 sur consoles, 50 sur PC) et commencer à jouer en ligne.

Dans le reste du monde, Overwatch 2 sera mis en ligne à l’heure suivante :