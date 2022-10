Les créateurs de Disco Elysium annoncent la dissolution d’une partie du studio ; quid de la suite ?

Mauvaise, très mauvaise nouvelle pour les amateurs du genre RPG. L’année 2019 restera entre autres dans les mémoires pour la sortie de Disco Elysium, décrit par des millions d’utilisateurs comme un véritable chef-d’œuvre du genre, on ne peut donc que le regretter après avoir appris que plusieurs membres clés —dont le fondateur— de son Creator studio, ZA/UM, ont confirmé leur départ du studio.

« Ne représente plus l’esprit qui a été fondé [ZA/UM]”. C’est ainsi que Martin Luiga, l’un des fondateurs de l’association culturelle à l’origine du projet, a fait preuve de force, en révélant que certains développeurs clés du jeu tels que Helen Hindspere, Aleksander Rostov et Robert Kurvitz ont quitté l’équipe « involontairement ». Plus significative encore est la dernière de ses déclarations, qui fait référence aux « gens de l’argent » et à leur habitude de « saisir tout ce que vous pouvez, même lorsque cela n’a pas de sens économique ».

Qu’en est-il de la suite de Disco Elysium ?

Malgré tout, Disco Elysium 2 (nom provisoire) n’a pas été annulé, bien que tout indique qu’il faudra attendre pour le voir. Luiga explique qu’ils peuvent toujours « construire quelque chose sur les ruines », tout en réfléchissant aux adeptes du genre, puisqu’il considère qu’ils sont « habitués à attendre ». Il y a quelques mois à peine, les responsables du projet recherchaient des artistes passionnés de science-fiction et d’espace.

Disco Elysium, un chef d’oeuvre du genre

Plus de 90 sur Metacritic, idem dans les avis de ses acheteurs sur Steam et 9,4 sur 10 sur Netcost. Où l’on assurait que « ce n’est pas un jeu pour tout le monde, certes, mais c’est aussi ce que de nombreux amoureux d’un certain type de rôle attendent depuis longtemps ». Il n’y a rien de plus difficile pour un jeu vidéo qui débarque sur le marché que de faire l’unanimité des critiques. Et le titre de jeu de rôle ZA / UM est l’un des plus acclamés du genre au cours de la dernière décennie, sorti en 2019 pour PC (plus tard, il est également venu sur consoles).

« Ceux d’entre nous qui ont joué à Planescape : Tourment et qui avaient hâte de finir de combattre les rats et les chenilles pour pouvoir continuer l’histoire, nous nous sommes demandé pourquoi ? pourquoi un jeu aussi superlatif doit-il avoir un combat aussi fade pour justifier son existence? La réponse nous vient maintenant, près de 20 ans plus tard (assez curieusement, le 20e anniversaire approche à grands pas) : il n’en avait pas besoin, il ne l’a jamais fait, l’excellence ne nécessite pas d’action, il faut juste de l’engagement et des écrivains brillants prêts à en perdre les cils en écrivant une œuvre monumentale », nous disions-nous dans notre analyse »

Source | Martin Luiga

Disco Elysium, un chef d’oeuvre du genre

Plus de 90 sur Metacritic, idem dans les avis de ses acheteurs sur Steam et 9,4 sur 10 sur Netcost. Où l’on assurait que « ce n’est pas un jeu pour tout le monde, certes, mais c’est aussi ce que de nombreux amoureux d’un certain type de rôle attendent depuis longtemps ». Il n’y a rien de plus difficile pour un jeu vidéo qui débarque sur le marché que de faire l’unanimité des critiques. Et le titre de jeu de rôle ZA / UM est l’un des plus acclamés du genre au cours de la dernière décennie, sorti en 2019 pour PC (plus tard, il est également venu sur consoles).

« Ceux d’entre nous qui ont joué à Planescape : Tourment et qui avaient hâte de finir de combattre les rats et les chenilles pour pouvoir continuer l’histoire, nous nous sommes demandé pourquoi ? pourquoi un jeu aussi superlatif doit-il avoir un combat aussi fade pour justifier son existence? La réponse nous vient maintenant, près de 20 ans plus tard (assez curieusement, le 20e anniversaire approche à grands pas) : il n’en avait pas besoin, il ne l’a jamais fait, l’excellence ne nécessite pas d’action, il faut juste de l’engagement et des écrivains brillants prêts à en perdre les cils en écrivant une œuvre monumentale », nous disions-nous dans notre analyse »

Source | Martin Luiga, fondateur de ZA/UM