Apple Watch SE : C’est pourquoi la montre la moins chère est un bon choix

La dernière génération d’Apple Watch se compose de trois modèles : Apple Watch Series 8, Watch SE et Watch Ultra. Avec un prix démarrant à 299 euros, l’Apple Watch SE est de loin le modèle le moins cher des trois. La deuxième montre la plus chère est la série 8, qui démarre à 499 euros.

Avec la version SE, vous économisez 200 euros. Mais vous devez vous passer de certaines fonctionnalités apportées par l’Apple Watch 8. Nous examinons ce qu’ils sont et, surtout, ce que l’Apple Watch SE peut faire. C’est ainsi que nous découvrons si la Watch SE relativement bon marché est le meilleur choix pour vous ou si vous ne pouvez pas vous passer de fonctionnalités premium.

Pour avoir un premier aperçu, comparons les caractéristiques des montres dans un tableau :

Apple Watch SE montre pomme 8 Taille 44 ou 40 millimètres 45 ou 41 millimètres partie de natation Oui Oui Etanche à la poussière selon IP6X non Oui filtrer Affichage rétine Écran Retina toujours activé application d’oxygène sanguin non Oui Application ECG non Oui Mesure de la fréquence cardiaque Oui Oui détection de température non Oui journal des cycles Oui Oui appel d’urgence SOS Oui Oui Appels d’urgence internationaux Oui Oui détection de chute Oui Oui détection d’accidents Oui Oui configuration familiale Oui Oui Mode basse consommation Oui Oui

Tu dois faire sans ça

Comme vous pouvez le voir dans le tableau, il y a certaines fonctionnalités dont vous devez vous passer avec l’Apple Watch SE. Cela inclut des fonctionnalités de santé telles que l’application d’oxygène sanguin et l’application EKG. La Watch SE peut également mesurer votre fréquence cardiaque et vous avertir si elle est trop élevée ou si elle détecte un rythme cardiaque irrégulier.

De plus, il n’y a pas de détection de température. Apple l’utilise pour mieux estimer le moment de l’ovulation dans le journal du cycle pour les porteurs. De plus, il fournit une meilleure prédiction de la période. Vous pouvez toujours utiliser le journal de cycle avec la Watch SE, mais il sera probablement moins précis que l’Apple Watch 8.

De plus, le SE n’a qu’un écran Retina standard sans la fonction toujours active qui est standard sur la série 8. Avec l’affichage permanent, l’heure est toujours affichée sur la montre, même lorsque l’affichage est éteint. Vous pouvez voir le cadran de la montre et la dernière application que vous avez utilisée. Vous vous en passerez avec la version SE.

L’aspect général est également le même. Photo : Apple

C’est ce que vous obtenez avec l’Apple Watch SE

Toutes les autres fonctionnalités et applications que vous pouvez utiliser avec l’Apple Watch Series 8 peuvent également être utilisées avec la version SE. Ce sont, par exemple, les anneaux d’activité populaires et d’autres données de fitness avec Fitness Plus.

La nouvelle détection d’accident est également à bord, qui peut envoyer un appel d’urgence en cas d’accident si vous n’interrompez pas le processus. Avec l’application de pleine conscience, vous pouvez être guidé à travers des exercices de respiration pour réduire le stress quotidien. L’application de sommeil surveille la qualité de votre sommeil.

Bien sûr, l’Apple Watch SE dispose également des fonctionnalités standard qui vous permettent de prendre des appels et de lire des SMS. Vous pouvez également utiliser facilement Apple Pay avec l’Apple Watch la moins chère de cette génération. La lecture de musique, de podcasts et de livres audio fait également partie de la gamme de fonctions.

La détection des accidents est à bord. Photo : Apple

L’Apple Watch SE est-elle faite pour vous ?

Comme déjà mentionné au début, cela dépend des fonctionnalités dont vous avez vraiment besoin et que vous souhaitez utiliser. La plupart des fonctionnalités de l’Apple Watch 8 fonctionnent aussi bien sur le SE. Nous ne les avons même pas encore tous mentionnés dans le texte. Le SE a d’autres fonctionnalités telles que Wallet, Siri, Sounds, Apple Home, Maps, Camera Remote et plus encore.

Donc, si vous pouvez vous passer de l’affichage permanent, ainsi que de l’application d’oxygène sanguin, de l’application ECG et de la détection de température, vous pouvez obtenir une version moins chère de la série 8 avec l’Apple Watch SE.Le processeur est le même et la batterie est trop fort Apple pour les deux modèles jusqu’à 18 heures. Cependant, vous devez également vous passer de la charge rapide avec le SE.

La SE a même l’avantage de proposer la plus petite version des montres connectées avec un boîtier de 40 mm si vous aimez les modèles plus petits. Cependant, seul l’aluminium est disponible comme matériau. Avec la série 8, vous avez le choix entre l’aluminium et l’acier inoxydable.

L’Apple Watch SE est un bon choix si vous voulez une smartwatch Apple avec la plupart des fonctionnalités standard tout en économisant environ 200 $. Si vous ne pouvez pas vous passer d’un ECG, d’une mesure de l’oxygène dans le sang ou d’une détection de la température, vous devez utiliser la Watch SE.

Photo de couverture : Apple