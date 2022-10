Le clavier Microsoft SwiftKey dit au revoir à iOS

SwiftKey a été l’un des claviers les plus populaires sur iOS et Android. En fait, cette application était la voie à suivre pour Apple et Google pour développer leurs claviers, qui, au début, avaient très peu de fonctionnalités. La pertinence de l’algorithme SwiftKey était telle que Microsoft a franchi le pas pour acquérir l’application en 2016 pour 250 millions de dollars.

Avec cette acquisition, ceux de Redmond ont commencé leur voyage dans le segment mobile en dehors de Windows Phone, reprenant plus tard Sunrise Calendar, Acompli et Wunderlist pour développer leur écosystème Microsoft 365 sur iOS et Android. Cependant, le chemin de SwiftKey sur la plate-forme de la pomme mordue semble avoir pris fin.

L’intégration de SwiftKey dans iOS, clé de ses adieux

La disparition de SwiftKey sur iOS était la chronique d’une mort annoncée. Depuis un an, l’application n’a pas reçu de mises à jour ou d’améliorations pour le système d’exploitation iPhone et, lors d’une récente réorganisation chez Microsoft, l’application a été transférée à la division des applications Android. Par conséquent, sa disparition dans iOS était plus que claire.

La clé de cette décision semble être les limitations d’iOS sur l’accès aux composants clés, qui ont limité l’intégration de SwiftKey au sein du système. En fait, le clavier par défaut d’iOS est celui qui s’affiche à certains moments comme la saisie d’un mot de passe… Chose qui n’arrive pas sur Android.

En conséquence, SwiftKey quittera l’App Store d’Apple le 5 octobre et ne sera plus disponible sur iOS. Ceux qui ont installé le clavier Microsoft pourront continuer à l’utiliser sans aucun problème, mais ils ne recevront aucun type de support sous forme de mises à jour ou de nouvelles pour l’application.

Pour sa part, Microsoft a précisé que SwiftKey continuera à recevoir des nouvelles sur Android et qu’il continuera à vivre dans le cadre de l’algorithme de clavier Windows 10 et Windows 11. Par conséquent, nous ne parlons pas de la fermeture complète du service, mais que l’abandon de l’écosystème Apple.