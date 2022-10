Créez la Game Boy de vos rêves avec Retro Gadgets, un jeu dont vous êtes l’inventeur

Années 80, Gunpei Yokoi met la touche finale à une idée qui est entre ses mains depuis un certain temps : la console portable Game Boy. Plus de trois décennies plus tard, construire sa propre console portable est une possibilité grâce à Retro Gadgets, un titre qui permettra aux joueurs de créer des appareils fonctionnels comme le mythique portable de Nintendo.

Evil Licorice, un développeur formé par Studio Evil et Marco Bancale (créateur de Kingdom), a annoncé que le titre sera disponible courant 2022 exclusivement pour PC, via Steam.

Un appareil personnalisé

Le jeu vidéo utilise une interface intuitive permettant aux utilisateurs d’intégrer des boutons, des commutateurs, des cadrans, des manettes de jeu et d’autres outils, qui, lorsqu’ils sont combinés intelligemment, peuvent donner lieu à des inventions intéressantes. Il est intégré au Steam Workshop, vous pouvez donc télécharger, inspecter et désosser tout projet partagé par d’autres membres de la communauté. Cela sert aussi à apprendre à connaître de l’intérieur le fonctionnement des machines.

« C’était incroyable de voir Retro Gadgets passer d’un prototype de base à un jeu incroyable en moins de deux ans, a déclaré Marco Bancale. Nous avons déjà dépassé ma vision initiale du jeu et n’avons pas encore exploré tout son potentiel. J’espère que la communauté nous aidera à le faire !

Luca Marchetti de Studio a ajouté: « Je ne me suis jamais autant amusé à jouer à l’un de mes jeux. Je ne peux pas m’empêcher de créer des gadgets, et j’ai encore des tonnes d’idées de fonctionnalités à ajouter à Retro Gadgets. C’est l’un de ces jeux. vous commencez à jouer l’après-midi et soudain c’est le matin. Je sais que nos utilisateurs vont nous surprendre avec des appareils incroyablement créatifs ! »

Les joueurs ayant des connaissances en programmation auront la possibilité d’utiliser Lua, afin qu’ils puissent tout créer, des consoles aux calculatrices, ainsi que d’autres gadgets plus curieux tels que les stations météo. Une fois exportés, ils peuvent être utilisés sur PC.

