Apple Music diffuse exclusivement le concert complet de l’O2 Arena de Billie Eilish, voici comment regarder

Apple s’associe à nouveau à Billie Eilish, cette fois pour diffuser exclusivement son concert depuis l’O2 Arena de Londres sur Apple Music. Il s’agit de la dernière extension de l’initiative Apple Music Live d’Apple, qui proposait auparavant des concerts exclusifs de Harry Styles et Luke Combs.

Dans un communiqué de presse ce matin, Apple a déclaré que ce flux célébrerait la fin de la tournée mondiale d’Eilish en support à son album Plus heureux que jamais. Eilish a joué quatre spectacles à guichets fermés à l’O2 Arena de Londres en juillet.

Ces émissions ont été enregistrées et seront désormais diffusées exclusivement sur Apple Music Live :

Billie Eilish célèbre la fin de sa tournée mondiale à guichets fermés Happier Than Ever, The World Tour avec un livestream spécial de son concert O2 Arena à Londres exclusivement sur Apple Music ce soir, le 30 septembre à 22h00 HNE / 19h00 PST.

La performance Apple Music Live de Billie sur toute la carrière comprend des chansons de son dernier album acclamé « Happier Than Ever », ainsi qu’une gamme de favoris des fans, y compris « méchant », « enterrer un ami », « ocean eyes », et plus encore. Après la diffusion de ce soir, les fans peuvent revivre l’émission complète à tout moment à la demande sur Apple Music et dans Spatial Audio.