Un dirigeant d’Apple quitte l’entreprise après avoir fait des commentaires malavisés dans une vidéo TikTok

Facepalm : Si vous êtes cadre dans une entreprise de premier plan, par exemple, vice-président des achats pour Apple, faire un commentaire sur les « femmes aux gros seins » tout en étant filmé pour une vidéo TikTok est probablement une décision déconseillée, peu importe le intentions. Demandez à Tony Blevins, qui sera bientôt le ancien vice-président des achats pour Apple.

Bloomberg rapporte que Blevins a fait cette déclaration regrettable dans une vidéo du 5 septembre pour Daniel Mac, faisant partie d’une série où le créateur de TikTok et d’Instagram demande aux propriétaires de véhicules coûteux ce qu’ils font dans la vie.

Blevins sortait d’une Mercedes-Benz SLR McLaren, qui peut être achetée entre 300 000 $ et 500 000 $, lors d’un salon automobile de Pebble Beach, en Californie, lorsque Mac a posé des questions sur son métier. « J’ai des voitures riches, je joue au golf et je caresse les femmes aux gros seins, mais je prends les week-ends et les grandes vacances », a déclaré Blevins, ajoutant qu’il avait également une sacrée assurance dentaire.

Il semble que Blevins essayait de répéter une citation du film « Arthur » de 1981, en regardant le regretté grand Dudley Moore (en haut). La ligne réelle est la suivante : « Je fais de la course automobile, je joue au tennis et je caresse les femmes, mais j’ai des week-ends de congé et je suis mon propre patron. » Blevins semble avoir inclus lui-même la partie aux gros seins, ajoutant par inadvertance un autre clou au cercueil de sa carrière Apple de 22 ans.

Apple est fière d’être une entreprise dont les valeurs incluent la diversité de la main-d’œuvre et l’autonomisation des femmes. Il est donc peu probable que ce type de langage de la part de l’un de ses dirigeants fasse rire Tim Cook.

Certains membres des équipes d’exploitation et d’approvisionnement d’Apple ont signalé la vidéo au service des ressources humaines. À la suite d’une enquête interne, l’équipe de Blevins, qui, selon Bloomberg, comprenait environ une demi-douzaine de subordonnés directs et plusieurs centaines d’employés, lui a été retirée. Apple a maintenant confirmé qu’il quittait l’entreprise.

« Je voudrais profiter de cette occasion pour m’excuser sincèrement auprès de tous ceux qui ont été offensés par ma tentative d’humour erronée », a déclaré Blevins.

Le directeur de l’exploitation, Jeff Williams, aurait été celui qui aurait décidé que le soi-disant « Blevinator » devait quitter Apple. Le COO reprendra désormais son ancienne équipe.

Selon un profil de 2020 du Wall Street Journal, le travail de Blevins consistait à obtenir les meilleures offres possibles auprès des fournisseurs de versions d’Apple. Il représentera probablement une perte importante pour l’entreprise, mais Cupertino doit croire que les dommages potentiels à son image s’il restait seraient pires.