Pourquoi une centrale électrique de balcon ?

Au début, vous pourriez être comme le bœuf devant la montagne : comment cela est-il censé fonctionner avec une centrale électrique de balcon, la construction et le processus d’enregistrement ? Dans mon article sur les économies d’électricité avec une centrale de balcon, je vous ai déjà donné de nombreux conseils pratiques. Aujourd’hui, il s’agit du pourquoi et de la réponse :

Pourquoi une centrale de balcon au lieu d’une véritable installation photovoltaïque ?

De toute façon, un système photovoltaïque est hors de question pour les locataires. Après tout, il est installé en permanence et coûte une petite fortune. Je vis déjà dans une maison jumelée et je ne prévois pas de déménager avant les 20 prochaines années. Néanmoins, pour moi, les avantages d’une centrale de balcon l’emportent sur un système photovoltaïque complet :

Faible coût, retour sur investissement rapide

J’ai payé environ 850 € pour ma centrale électrique de balcon complète, après quatre à cinq ans, elle s’est amortie et les économies ont commencé. Mise en oeuvre rapide, pas de facture artisan

J’ai pu tout assembler et l’attacher moi-même. L’affaire a été réglée en un après-midi. Enregistrement facile

J’ai pu enregistrer la centrale de balcon auprès de l’Agence fédérale des réseaux et de mon fournisseur en une demi-heure à l’aide des formulaires d’enregistrement et des instructions fournies par le fabricant. Pour les personnes mobiles

Vous pouvez simplement démonter la centrale électrique du balcon et l’emporter avec vous lorsque vous déménagez.

C’est la quantité d’électricité que génère ma centrale électrique de balcon

La réponse courte est : pas plus de 600 watts. Il s’agit de la limite supérieure légalement autorisée que l’onduleur est autorisé à stocker. S’il y en a plus, un spécialiste doit prendre en charge l’installation et l’enregistrement devient plus compliqué. J’ai installé 2 panneaux solaires pouvant produire un maximum de 320 watts chacun. Mon rendement quotidien le plus élevé (pendant les mois ensoleillés de juillet et août) était de 3,1 kWh.

La quantité d’électricité produite par une centrale électrique de balcon dépend de nombreux facteurs. Des modules solaires, la position du balcon, l’alignement et bien sûr la météo.

Une centrale de balcon est financièrement rentable après quatre à cinq ans, même si les prévisions sont quelque peu optimistes en raison des mois d’été et seront certainement corrigées dans le sens d’économies de 200 euros pendant les mois d’hiver. Mais non seulement il produit de l’électricité et économise ainsi de l’argent, mais il fait aussi d’autres choses.

Une centrale électrique de balcon est amusant

Depuis que j’ai installé la centrale de balcon, je vérifie chaque jour ma récolte d’énergie. Le résultat est actuellement particulièrement réjouissant car j’ai installé les modules solaires fin juin et il n’y a pratiquement plus eu de pluie depuis.

Une centrale électrique de balcon vous fait du bien

Bien sûr, vous ne pouvez couvrir qu’une partie de votre consommation d’électricité avec, mais cela contribue également à protéger le climat. Chaque kilowattheure que vous produisez avec votre centrale électrique de balcon est durable et n’est pas généré par la combustion de charbon ou de gaz ou par l’énergie nucléaire. Et économiser quelques centaines de kilogrammes de CO₂ par an, c’est quelque chose.

Une centrale électrique de balcon vous rend attentif

J’entends par là la pleine conscience en termes de consommation d’énergie. Depuis que je traite du sujet, je fais plus attention à éteindre les consommateurs d’électricité inutiles ou à allumer le lave-vaisselle et le lave-linge aux heures où le soleil brille. Je charge maintenant aussi l’hybride chaque fois que possible lorsque le panneau solaire fait son travail. Ensuite, je peux être sûr que toute l’électricité produite sera effectivement utilisée.

Cependant, en règle générale, vous n’avez guère à vous soucier de la production d’électricité qui entre dans le réseau et qui n’est pas utilisée. Ma centrale électrique de balcon génère un maximum de 600 watts, comme déjà décrit ci-dessus. En fait, même par une journée ensoleillée, cela ressemble plus à 300-400W, comme vous pouvez le voir sur les graphiques ci-dessous. Une seule fois j’ai observé que la limite de 600 watts était atteinte.

Rendement de 24 heures Rendement d’une heure

Nous avons un réfrigérateur à boissons au sous-sol et un combiné réfrigérateur-congélateur dans la cuisine. Le routeur et le répéteur sont également toujours allumés. De plus, souvent l’ordinateur joue de la musique. L’aspirateur est sur la station de charge, un haut-parleur Bluetooth, 2-3 Echo Dots.

Tout cela consomme suffisamment d’électricité pour que je n’aie pas à m’inquiéter de ne pas consommer directement l’électricité générée. Et si le soleil est particulièrement fort, je peux simplement allumer la machine à laver ou le lave-vaisselle. Selon le cycle de lavage, ils consomment plus que ce que la centrale électrique du balcon peut fournir. Vous pouvez également lire les conseils de mon collègue Peter Giesecke pour économiser l’électricité lors du lavage.

Nous avons également écrit pour vous des articles sur la façon d’économiser de l’électricité avec le four ou avec les mangeurs d’argent secrets du routeur WLAN.

Pourquoi pas de stockage ?

Bien sûr, j’ai aussi pensé à acheter un dispositif de stockage afin de pouvoir utiliser l’électricité produite pendant la journée de manière ciblée, tout comme mon collègue Jürgen Vielmeier le fait principalement dans son bureau d’énergie solaire.

Cependant, une mémoire aussi dimensionnée coûte au moins deux fois plus cher que la centrale de balcon elle-même.Et les cellules de la batterie ne durent généralement que 500 à 800 cycles jusqu’à ce que la capacité diminue considérablement, de sorte que la mémoire devrait être remplacée par une utilisation quotidienne avant il s’est amorti.

En combien de temps une centrale électrique de balcon s’amortit-elle ?

Économies d’environ 24 € en juillet et d’environ 22 € en août

J’en ai déjà parlé dans mon premier rapport sur ma centrale électrique de balcon : On ne peut pas dire ça en général. Cela dépend bien sûr du prix, mais aussi des performances des modules solaires, de l’emplacement en Allemagne et de l’installation.

Un balcon orienté au sud rapporte naturellement plus qu’un balcon orienté au nord. Et la météo joue aussi un rôle. Les photos vous montrent l’évaluation de ma centrale électrique de balcon depuis son installation. Au fil du temps, je peux le mettre à jour de temps en temps pour vous donner un aperçu sur une plus longue période. S’il y a des économies d’environ 200 euros par an, ma centrale de balcon, qui coûte 850 euros, sera amortie en un peu plus de 4 ans. Grâce à une subvention de 100 euros même en moins de 4 ans.

Rendement journalier d’un mois Rendement total mensuel Rendement d’une semaine

Avec de la chance, il y a même une subvention

Il y a à peine une semaine, ma ville a annoncé un programme de subventions pour les centrales électriques de balcon – également connues sous le nom de systèmes solaires plug-in. 100 euros chacun pour une centrale de balcon. Comme mon achat ne date pas d’hier et que j’ai pu fournir les documents requis (facture, attestation d’inscription à l’Agence fédérale des réseaux), j’avais l’argent de la subvention sur mon compte quatre jours après l’avoir envoyé. Peut-être existe-t-il une subvention dans votre commune ?

Conclusion : Nous avons besoin de plus de centrales électriques de balcon !

Jusqu’à présent, je n’ai rien contre, mais tout plaide en faveur d’avoir votre propre centrale électrique de balcon. Cela fait du bien de produire sa propre électricité à partir de l’énergie solaire, d’économiser de l’argent à long terme et d’encourager à faire attention à sa propre consommation d’énergie. Si vous voulez savoir combien d’électricité vous payez réellement pour quel appareil électroménager, jetez un coup d’œil à notre calculateur de coût d’électricité. Qu’en pensez-vous : achèteriez-vous ou non une centrale électrique de balcon ? S’il vous plaît, laissez-nous un commentaire.