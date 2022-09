Yu-Gi-Oh! Duel Links : VRAINS arrive ; Liez des monstres, des zones de monstres supplémentaires et plus encore

Comme nous vous l’annoncions il y a quelques semaines, à partir du 28 septembre 2022 il est disponible dans Yu-Gi-Oh ! Duel Relie le monde de VRAINS. Parallèlement, de nouveaux monstres Link, mettant en vedette des créatures emblématiques telles que Playmaker’s Code Talker. Ci-dessous, nous vous expliquons quelles sont toutes les nouvelles qui sont arrivées sur Duel Links avec ce dernier patch :

Comment débloquer le monde de VRAINS dans Yu-Gi-Oh ! Liens de duel

Tout d’abord, pour déverrouiller le monde de VRAINS dans Duel Links, nous devrons accomplir une mission simple qui consiste à invoquer normalement ou spécialement un total de cinq monstres de feu. Cela débloquera à la fois le monde VRAINS et le personnage Soulburner.

VRAINS et Link Monsters arrivent sur Yu-Gi-Oh! Duel Links : tous les détails

Avec l’arrivée du monde de VRAINS sur Duel Links, non seulement les monstres Link arrivent, mais aussi les zones de monstres supplémentaires arrivent et avec elles, les mécanismes d’invocation pendule changent. Avec toutes ces nouvelles fonctionnalités, Duel Links ressemble ironiquement plus au jeu que jamais auparavant dans le format traditionnel car ils sont désormais à égalité en termes de types de monstres et de mécanismes d’invocation, alors que Duel Links était à l’origine destiné à être un « plus petit » et plus accessible.

Les personnages disponibles pour commencer avec l’arrivée de VRAINS sont Soulburner, Playmaker et AI (ils sont un seul personnage, comme Yuma et Astral de ZEXAL) et The Gore. Que VRAINS soit arrivé sur Duel Links est particulièrement intéressant pour les joueurs hispanophones, car l’anime n’a jamais été traduit ou doublé dans notre langue. De cette façon, nous pouvons en apprendre plus sur son histoire à la fois via les événements et à travers les interactions entre les personnages.

Nouvelle boîte de booster Duel Links – 42e boîte : Link Revolution

Comme prévu, la 42e boîte de boosters du Yu-Gi-Oh! Duel Links, appelé Link Revolution, a apporté de nouveaux monstres Link et beaucoup de support pour les archétypes / familles Decoder Talker et Salamangreat.

La boîte se compose de 180 packs, et comme promotion de lancement, nous pouvons en obtenir 10 gratuitement et une carte UR garantie. Voici la liste complète des cartes Ultra Rares possibles :

Décodeur parlant

Salamangreat Heateon

Ningirsu le Guerrier du Calice du Monde

Apprenti mage de l’illusion

Dogoran le Kaiju de la Flamme Folle

Okami Cacharrek, le Redoutable Dragon du Déluge

Cinet-Mining

Pot de dualité

Point d’avertissement

Nouveau deck de structure Duel Links : Cyberse Code

Avec l’arrivée de VRAINS et de Link Monsters, un nouveau Structure Deck arrive également sur Duel Links : Cyberse Code, axé sur les Cyberse Monsters.

Nous pouvons acquérir jusqu’à trois copies du Deck de Structure ; une pour 1000 Gemmes, une autre au prix réduit de 3,99 € et la troisième à son prix normal : 6,99 €. Voici la liste des cartes :

Killlink x1

Rétrograder Buster x1

Micro-encodeur x1

Commandant de lancement x2

Entrelacement de sauvetage x2

anti extraterrestre x2

Liaison lecteur de bande x2

Clientinsecte x2

Convertisseur Cyberse x2

Cinet-Porte Arrière x2

Encodeur Bobine x1

Balise cyberse x2

Encodeur parlant x1

elphase x1

Récompenses gratuites pour la connexion à Yu-Gi-Oh! Liens de duel

Pour célébrer l’arrivée du monde de VRAINS et Link Monsters dans Duel Links, Konami offre les objets suivants simplement pour se connecter :

1000 gemmes

Carte UR : Scrambler Talker (Réfractif) x1

Carte SR : Cyberse Mage (Réfractif) x1

Carte SR : secrétaire de secours (réfractif) x1

Ticket de compétence x1

Billet de déblocage de personnage x1

Protège-cartes : Célébration du lancement mondial de VRAINS

Plateau de jeu : Célébration du lancement mondial de VRAINS

En plus de cela, une nouvelle campagne de connexion a été ajoutée qui sera disponible jusqu’au 28/02/2022 à 15h59 CET et se compose des éléments suivants :

Connexion jour 1 : Ticket UR (Réfractif) x1

Connexion jour 2 : Ticket Dream UR (Shiny) x1

Connexion jour 3 : Ticket SR (Réfractif) x1

Connexion jour 4 : Ticket Dream SR (Shiny) x1

Connectez-vous jour 5 : UR Ticket x1

Connexion jour 6 : Ticket SR x1

Sources : Yu-Gi-Oh ! Liens Duel, YouTube/Yu-Gi-Oh! BCG