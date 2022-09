5 passages de la série The Last of Us identiques au jeu

5 passages identiques au jeu

La vérité est que HBO a eu la tâche assez facile car le travail de Naughty Dog avec The Last of Us était déjà de mauvais augure à l’époque, optant pour un récit beaucoup plus adulte et loin de ce qui était stylé dans l’industrie du jeu vidéo, donc les showrunners avaient un beaucoup de matériel à retenir sans crainte d’échouer. Bien sûr, à partir d’ici, il est possible que nous révélions quelques SPOILERS de l’intrigue originale, nous vous recommandons donc de ne pas continuer à lire au cas où vous ne voudriez pas en savoir plus (ou si vous ne vous en souvenez plus).

La montre de Joël

Le travail de reproduction de l’univers de The Last of Us a été si fidèle que même Joel portera sa vieille montre à son poignet avec les deux coups qui traversent son verre. Un élément qui, dans le jeu exclusif PlayStation, sert à souligner la dureté des événements qu’il vit et que vous pouvez également ressentir dans la série HBO.

La zone d’évasion de la quarantaine

Le scénario de la zone d’évasion de la zone de quarantaine semble être une copie conforme de ce dont nous avons pu profiter dans les jeux de 2013, 2014 et ce 2022 avec la version remasterisée pour PS5 (curieusement, nous attendons toujours une adaptation PC). Un scénario apocalyptique, dévasté et à travers lequel Joel et Ellie doivent se déplacer rapidement pour éviter les humains et les bêtes.

Ellie et Riley dans Left Behind

Dans la bande-annonce, vous pouvez voir l’une des séquences clés du DLC Left Behind de The Last of Us basé sur les expériences d’Ellie, où l’on voit la protagoniste du jeu profiter un instant d’une sorte de vie normale sur un carrousel de carnaval, avec elle ami Riley. Un moment particulièrement chargé de symbolisme que HBO n’a pas voulu omettre de la série.

Le camion avec une pelle et le message « courez »

Ce genre de camion blindé avec une pelle pour tout détruire sur son passage apparaîtra également dans la série HBO, y compris ce message plutôt expéditif « run », c’est-à-dire « run ». Bien sûr, quand nous le verrons dans la série, nous n’aurons pas à être ceux qui contrôlent l’action… ce sera le showrunner qui aura décidé comment la chose se terminera.

Ellie sera capturée par des cannibales

Comme vous vous en souviendrez du jeu, la nouvelle apocalypse produira différentes tribus en un temps record qui se répandront à travers les villes, les champs et les villages qui verront arriver Joel et Ellie. Et les cannibales seront l’une de ces étapes que notre protagoniste devra vivre en particulier, qui encore une fois et comme ce fut le cas dans le jeu vidéo Naughty Dog, tombera entre les griffes de ces bêtes, nous laissant avec la question de savoir si dans le série… le résultat sera différent.