Les défis et missions de la semaine 2 de la saison 4 de Fortnite seront disponibles à partir du jeudi 29/09/2022 à 15h00 CEST. Ici, nous vous expliquons ce qu’est chaque défi et mission Fortnite de ce lot, extrait directement du jeu via le datamining. Nous vous laissons avec toutes ces informations juste en dessous:

Fortnite Saison 4: Missions fuites de la semaine 2

Ouvrir des coffres ou des boîtes de munitions à l’intérieur du Cloud Ship (0/3) – Récompense : 20 000 PE de saison

Détruisez des structures et des objets avec le pistolet explosif Goo (0/30) – Récompense : 20 000 PE de saison

Éliminer les adversaires en état chromé (0/3) – Récompense : 20 000 PE de saison

Obtenez un bouclier à l’arbre de la réalité (0/75) – Récompense : 20 000 XP de saison

Tirez sur des cibles en utilisant une tyrolienne (0/3) – Récompense : 20 000 XP de saison

Infligez des dégâts aux joueurs dans les 5 secondes suivant l’escalade (0/350) – Récompense : 20 000 XP de saison

Geste pendant 5 secondes dans Airship Rampage (0/1) – Récompense : 20 000 XP de saison

Infligez des dégâts aux adversaires avec une arme légendaire (0/150) – Récompense : 20 000 XP de saison

Rechercher des boîtes à outils rouges (0/3) – Récompense : 20 000 PE de saison

Tous ces défis et missions ont été ajoutés au système de fichiers Fortnite avec le patch 22.00, la première mise à jour de contenu du chapitre 3 de la saison 4. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, ces défis et missions seront disponibles à partir du jeudi 29 septembre 2022 à 15h00. CEST sauf pour les deux derniers ; les missions hebdomadaires sont toujours au nombre de sept, mais à chaque tour hebdomadaire, Epic Games ajoute généralement quelques défis supplémentaires pour remplacer l’un des sept autres en cas de problème imprévu.

