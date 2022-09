Intel Unison : l’engagement d’Intel pour rapprocher le PC des smartphones

Beaucoup ont récemment tenté « d’unifier » le PC et le smartphone et ont échoué dans leur tentative. Certains ont essayé de le faire à la dure, comme Microsoft et son célèbre Continuum dans Windows 10 Mobile. D’autres, plus réalistes, grâce à des applications qui comblaient le fossé entre notre ordinateur et notre téléphone : Mobile Link (de Microsoft) ou Dell Mobile Connect.

Cependant, et comme beaucoup d’entre vous le savent, aucune de ces propositions n’a abouti. Certains pour être une solution d’un seul fabricant et pour leurs appareils et d’autres pour le manque de qualité du logiciel. Intel a présenté aujourd’hui sa propre solution : Intel Unison. Réussiront-ils à réussir là où d’autres ont échoué ?

Intel Unison : une application pour les gouverner tous

Fin 2021, Intel a racheté la startup israélienne Écranovale, qui est à l’origine de la création de Dell Mobile Connect (récemment abandonné). Grâce à ce rachat, Intel a travaillé sur un ambitieux projet d’interconnexion PC-smartphone qui verra bientôt le jour et a été baptisé du nom d’Intel Unison.

Ce logiciel nous permettra de connecter notre PC Windows à notre smartphone Android ou iOS et de passer des appels, transférer des documents, envoyer et recevoir des SMS, recevoir des notifications, visualiser nos photos, faire glisser et déposer des photos dans des documents, etc.

L’application Mobile Link de Microsoft fait déjà la plupart de ces choses, mais Intel promet que sa solution aura non seulement de meilleures performances (grâce au Wi-Fi Direct et à l’utilisation de pilotes spécifiques), mais fonctionnera également sur les iPhones. De plus, ils promettent que leur logiciel aura une grande optimisation en termes de consommation d’énergie, l’un des principaux inconvénients de Mobile Link.

Intel Unison ne sera initialement disponible que sur certains PC certifiés Intel Evo à partir de la 12e génération d’Intel, avec une version plus répandue prévue à partir de 2023 avec la 13e génération.

Les OEM auront la possibilité de préinstaller cette application sur leurs ordinateurs et Intel travaillera en étroite collaboration avec eux pour le faire. De plus, conscients qu’ils ne pourront pas atteindre seuls leur objectif fédérateur, ils sont prêts à collaborer avec qui il faudra pour le faire réussir, y compris Microsoft. Verrons-nous bientôt une unification d’Intel Unison et de Mobile Link ?

De plus, pour « éviter » le manque de collaboration plus que prévisible d’Apple, Unison utilise des API standard, de sorte qu’il pourra fonctionner avec iOS, qu’Apple fasse sa part ou non.

Réussira-t-il là où les autres ont échoué ?

Cela nous semble une initiative super intéressante et il faudra voir jusqu’où ça va. Cependant, nous ne pouvons nous empêcher d’éprouver quelques doutes à son sujet. Qu’en est-il des PC qui utilisent des processeurs AMD ou Qualcomm ? Qu’en est-il des ordinateurs portables équipés de processeurs Intel antérieurs à la 12e génération ? De nombreuses questions qui ne semblent pas avoir de solution facile (si elles en ont), de sorte que son potentiel en tant qu’outil unificateur qui surpasse ses prédécesseurs est remis en question. Vous devrez prouver ces promesses passionnantes par des actes.