LG Display veut changer votre trajet avec ses fenêtres OLED transparentes

Dans le contexte : les trajets en train peuvent être monotones, mais au moins il y a parfois de beaux paysages à voir. Les trajets en métro sont encore pires. Parfois, on se demande pourquoi ils prennent la peine de mettre des fenêtres sur les wagons de métro. Les gens de LG Display veulent transformer ces vitres inutiles en quelque chose d’un peu plus intéressant.

Lors du prochain salon des transports InnoTrans à Berlin, en Allemagne, LG présentera un écran OLED transparent. Les panneaux sont destinés à remplacer les vitres des wagons. La première compagnie ferroviaire allemande Deutsche Bahn présentera également un nouveau concept de train installé avec les fenêtres transparentes OLED. L’affichage fonctionne comme un téléviseur ou un moniteur ordinaire, mais apparaît comme une fenêtre transparente lorsqu’il n’est pas utilisé.

Les écrans ont déjà été utilisés en Chine et au Japon. Les métros de Pékin et les trains en surface au Japon utilisent les écrans depuis 2020. Il y a donc déjà beaucoup de vidéos d’eux qui circulent, comme celle ci-dessous. La raison de la démo à venir est que LG souhaite étendre ses ventes aux entreprises de transport en Europe et en Amérique du Nord.

Selon LG Display, les vitres peuvent facilement résister à des impacts importants. Les écrans OLED sont renforcés avec du verre trempé pour éviter qu’ils ne soient endommagés. Après tout, les habitants du métro en fin de soirée ne sont souvent pas les plus respectueux envers la propriété des autres.

La transparence varie de complètement claire à presque entièrement opaque, selon ce qui est affiché. Par exemple, une carte des transports en commun peut apparaître comme une superposition principalement transparente du paysage extérieur, tandis qu’une publicité peut complètement masquer la vue qui passe.

Alors que les trains de Pékin affichent principalement des cartes et des plans de gare, il n’y a aucune raison pour que les entreprises ne puissent pas utiliser les fenêtres pour d’autres choses. La publicité est le gimme ici, mais le communiqué de presse de LG Display note également leur utilisation pour afficher les nouvelles locales et la météo.

Bien qu’il ne mentionne que les métros et les trains, LG pourrait étendre le marché à d’autres transports en commun comme les bus. Par exemple, les fenêtres ont déjà des capacités d’écran tactile intégrées, de sorte que les passagers peuvent simplement appuyer sur leur destination sur une carte pour faire savoir au driver où ils veulent descendre au lieu de tirer ce cordon stupide pour sonner la cloche pour un arrêt. Les écrans tactiles pourraient également fournir des divertissements de jeu payants ou gratuits aux navetteurs pour passer le temps lors d’un voyage.

Tout cela semble plutôt cool, et je creuse les possibilités ici, mais je ne suis pas sûr que la technologie en vaille la peine. Bien que LG n’ait pas mentionné le prix, il est sûr d’être assez cher. Si vous avez déjà été un passager en transit, vous savez que la plupart des gens ont la tête enfouie dans leur téléphone pendant tout le voyage. Donc, même avec la publicité, je ne suis pas convaincu que l’investissement aurait un retour sur investissement décent pour la plupart des entreprises de transport.