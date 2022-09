Deux ans de vrai jeu pour devenir millionnaire dans GTA Online

Voulez-vous être millionnaire? Beaucoup se sont sûrement posé cette question, comme ceux qui ont suivi le programme classique de Carlos Sobera. Si ni la loterie ni la chance ne sont avec vous, vous préférerez peut-être tenter votre chance dans GTA Online. D’accord, vous ne serez pas vraiment riche, mais au moins vous pourrez vous montrer en ligne… si vous investissez suffisamment de temps. Et c’est qu’un utilisateur de Reddit, jamcar70, a franchi une étape considérable : plus de 1 000 millions de dollars dans GTA Online.

D’après la capture qu’il a publiée, il lui a fallu, pour s’accrocher au siège, un temps de jeu de deux ans et 34 jours. Eurogamer a fait le calcul et a constaté que cela indique environ six heures de jeu par jour, presque rien ! Il a environ 10 millions de dollars en espèces et 1 milliard de dollars dans la sécurité de sa banque.

Plus d’un milliard de dollars en banque.

Comme dans tout, il y a toujours une astuce. L’utilisateur lui-même a reconnu avoir effectué certaines tâches automatisées pour maximiser les bénéfices des revenus de la discothèque, de sorte qu’il n’a pas été physiquement présent pour jouer pendant toute cette période.

GTA 6 est déjà annoncé… et divulgué

Alors que Grand Theft Auto Online continue de tourner à plein régime, Rockstar Games regarde déjà vers l’avenir. GTA 6 a été officiellement annoncé, même si pour le moment nous ne connaissons pas la date de sortie ni les plateformes. Aucune bande-annonce n’a été montrée non plus, mais une fuite massive d’une première version nous a laissé 90 vidéos de gameplay.

Rockstar Games s’est déclaré « franchement déçu » dans un communiqué officiel publié sur les réseaux sociaux. Cependant, il a assuré que son travail « sur le prochain Grand Theft Auto se poursuivra comme prévu », sans aucun retard dans le développement du jeu.

La police de Londres a arrêté un adolescent de 17 ans soupçonné d’être à l’origine d’activités criminelles contre Rockstar Games. Le jeune homme, récidiviste, reste en garde à vue.

Source | Eurogamer, Reddit