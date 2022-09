La nouvelle PS5 est meilleure et vous ne le remarquerez probablement pas

La PlayStation 5 est avec nous depuis près de deux ans maintenant. Ses problèmes de stock sont toujours à l’ordre du jour, mais Sony a continué à travailler dès le « day one » pour résoudre certains des problèmes qui accompagnent la console de nouvelle génération depuis son lancement. La PlayStation 5 a été fortement critiquée pour sa taille et la chaleur qu’elle génère. Il y a quelques mois, la firme japonaise sortait la PS5 Chassis B, une console identique à l’extérieur, mais qui améliorait sensiblement son système de dissipation. Maintenant, la société a amélioré sa puce, et c’est une très bonne nouvelle.

Ce qui compte c’est à l’intérieur

Visuellement parlant, la PlayStation 5 est toujours la PlayStation 5 du jour de sa sortie. Cependant, son intérieur a subi suffisamment de modifications pour nous demander si le fameux paradoxe de Thésée s’applique ici.

La PlayStation 5 – celle qui a augmenté de 50 euros récemment – fait ses débuts avec une nouvelle puce. Jusqu’à présent, la console de Sony utilisait un APU AMD appelé Oberon. Le silicium a utilisé le processus lithographique de 7 nanomètres de TSMC. Maintenant, la puce a été remplacée par une puce appelée Oberon Plus. Ses performances au niveau de la puissance sont identiques, mais il est désormais produit à l’aide du procédé photolithographique 6 nanomètres de TSMC.

Moins de consommation. Moins de chaleur. même puissance

Qu’un fabricant parvienne à réduire la taille d’une puce est toujours une excellente nouvelle. Dans le monde des semi-conducteurs, on cherche toujours à réduire au maximum la taille des nano transistors. Le nouvel AMD Oberon Plus est identique à l’Oberon d’origine. Cependant, étant fabriqué avec un processus de 6 nanomètres, le même nombre de transistors peut désormais tenir dans moins d’espace.

On passera des 300 millimètres carrés de la puce d’origine à environ 260. En réduisant la surface, le système de dissipation pourrait également être simplifié un peu plus. La même chose se produit avec le système d’alimentation, car la même puce avec des dimensions plus petites consomme moins d’énergie.

Le Slim doit être proche

Bien qu’il n’y ait aucune confirmation de Sony, les avancées internes nous invitent à penser que le modèle Slim de cette console pourrait déjà être en développement. Durant ces deux années, Sony a travaillé d’arrache-pied pour rendre le dissipateur thermique de la PlayStation 5 le plus efficace possible et réduire la taille de sa console.

Pour l’instant, la console avec une puce de 6 nanomètres sera vendue avec le même boîtier que nous avons vu jusqu’à présent, seulement que son identifiant de modèle sera le CFI-1202. Gardez-le à l’esprit ce Noël si vous allez vous procurer la console, car il sera certainement beaucoup plus intéressant d’acquérir ce nouveau modèle.

Sony est également assuré de réduire les coûts

Tous ces petits changements que connaît la PlayStation 5 sont également importants pour la rentabilité. La réduction du poids et de la quantité de matériaux utilisés dans la fabrication de la console affecte également le coût final. Après la frayeur que nous avons eue il y a une semaine avec la hausse des prix, il est possible que Sony ait enfin réussi à rentabiliser sa console. Ou, du moins, ce nouveau modèle permettra aux Japonais de ne pas annoncer une nouvelle hausse l’année prochaine.