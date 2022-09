Quelqu’un a créé une application Instagram sans les déchets Meta, et c’est vraiment génial

Instagram a récemment fait face à un déluge de critiques pour le nombre croissant d’annonces, de publications « suggérées », de bobines et d’autres contenus insérés dans les flux d’utilisateurs. Une nouvelle application, intelligemment surnommée « OG App », vise à rendre Instagram à nouveau utilisable en vous offrant un flux sans publicité qui est également débarrassé de toute suggestion de publication.

Comment obtenir un flux Instagram sans publicité

Tel que rapporté par Tech Crunch, OG App implémente l’API officielle d’Instagram pour permettre aux utilisateurs de se connecter à leurs comptes et de voir les publications des personnes qu’ils suivent. Une fois connecté, vous verrez votre flux d’accueil directement comme interface principale de l’application.

OG App prend également en charge la création de « flux alternatifs », une fonctionnalité similaire aux listes Twitter. Vous pouvez créer des flux personnalisés pour différents sujets et groupes de comptes. Par exemple, vous pouvez créer un flux alternatif axé sur quelque chose comme la musique et ajouter vos comptes Instagram préférés axés sur la musique.

Une fois que vous avez créé ces flux alternatifs, vous pouvez facilement passer de l’un à l’autre et chacun d’eux est ajouté à la barre de navigation inférieure.

L’application a été créée par Ansh Nanda et Hardik Patil, qui disent que leur objectif est de créer une expérience Instagram qui donne aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs flux. Parler à Tech Crunch, les deux ont expliqué:

Nous avons vu nos amis et notre famille être affectés par les médias sociaux, et même supprimer des applications parce qu’ils n’avaient pas assez d’options pour modifier ce qu’ils voient. Nous voulions donner la priorité aux utilisateurs, et non aux annonceurs avec cette application. Nous avons commencé avec Instagram parce que nous pensions que l’application avait la relation la plus toxique avec ses utilisateurs.

L’un des plus grands risques avec OG App, bien sûr, est qu’Instagram réprime son API pour bloquer des applications comme celle-ci. Dans l’interview, Nanda et Patil ont déclaré qu’ils ne s’inquiétaient pas « des changements apportés à l’API Instagram pour le moment » et qu’ils se concentraient sur « la création d’un produit solide pour les utilisateurs ».

À l’avenir, Nanda et Patil ont de grands projets pour l’application OG. Les deux travaillent sur de nouvelles fonctionnalités telles que les flux personnalisés avec des comptes privés, le partage de flux personnalisés avec des amis et le téléchargement hors ligne à partir d’histoires. Ils prévoient également des filtres pour les flux et « partagent des collections sous forme de flux et créent des flux collaboratifs ».

Vous pouvez télécharger gratuitement l’application OG depuis l’App Store. Il prend en charge la connexion avec Apple, puis l’authentification avec votre compte Instagram.

Les serveurs semblent être claqués pour le moment, donc si vous ne parvenez pas à vous connecter, vous devrez peut-être attendre que le battage médiatique du lancement se dissipe. Nous espérons que ce ne sont que quelques difficultés de croissance précoces, car l’application elle-même est fantastique une fois que vous y êtes entré.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :