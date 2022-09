C’était la scène ultraviolente écartée de Doctor Strange 2 dans le style de Mortal Kombat

Doctor Strange in the Multiverse of Madness a certaines des scènes les plus violentes et les plus brutes de tout l’UCM, un film de Sam Raimi qui frôle la cote R sans atteindre les images explicites d’autres films de super-héros, tels que Deadpool ou Logan Fox. , lors de son tournage, des scènes encore plus violentes ont été soulevées que celles que nous avons vues à l’écran, avec une sorcière écarlate complètement déchaînée anéantissant ses rivales sur son passage. En témoigne une nouvelle scène partagée par l’équipe de spécialistes du film et dans laquelle on peut apprécier une chorégraphie aussi brutale que violente, incluant de légers effets spéciaux inachevés, et qui n’a jamais atteint le montage final.

Une sorcière écarlate violente et déchaînée

Alors que la séquence la plus violente de Doctor Strange dans le multivers de la folie est celle où Wanda anéantit les Illuminati presque sans sourciller, cette scène qui n’a jamais atteint le montage final dépasse de loin la violence de la précédente, y compris quelques « morts » qui eh bien, ils pourraient faire partie de Mortal Kombat; et c’est juste une scène de cascade avec de légères touches d’effets numériques.

Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, Scarlet Witch a dû se retrouver face à de nombreux guerriers, exterminant chacun d’eux de la manière la plus cruelle que l’on puisse imaginer, contrôlant même des cadavres comme un parapet contre d’autres attaques. . Tout cela avec une fin des plus macabres.

Il y a de fortes chances que si cette scène soit entrée dans la version finale de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le film aurait été classé R et pas seulement PG-13. Pourtant, Deadpool 3 devrait maintenir sa cote de maturité à son arrivée au MCU.

Source | Le Direct