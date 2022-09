Y aura-t-il un nouvel épisode de Ninja Gaiden ? Team Ninja en parle

Ninja Gaiden, l’une des sagas d’action classiques de Team Ninja, est sans épisode original depuis des années. Au-delà du remastering, le développeur s’est concentré sur d’autres marques comme Nioh ou le futur Rise of the Ronin. Dans une interview avec VGC, le réalisateur Fumihiko Yasuda a réfléchi aux options de voir un nouveau jeu Ninja Giden à l’avenir.

Ninja Gaiden, deux possibilités réalisables

« Nous n’annonçons rien, mais les deux idées semblent être un grand plan, les deux possibilités ont du sens », a déclaré Yasuda. Il évoque à la fois la possibilité de développer un nouveau Ninja Gaiden en interne et de déléguer la propriété intellectuelle à un studio externe. « Ce sont des idées très raisonnables pour une suite potentielle à n’importe quelle série, pas seulement à Ninja Gaiden. Mais ce que je veux dire, c’est que si nous travaillions théoriquement avec une autre société sur un titre Ninja Gaiden, nous devrions nous assurer que ce serait celui que les fans apprécieraient. Les attentes sont très élevées.

Selon ses mots, il ne s’agit pas de faire des choses pour le simple fait de les faire. « Toutes les pièces doivent s’emboîter, il faut que ce soit la bonne équipe », que ce soit au sein de Team Ninja ou d’un autre qui peut fonctionner avec la formule Ninja Gaiden.

Le créatif est « très content » qu’il y ait autant d’adeptes « de ces propriétés intellectuelles existantes », car elles constituent « une base de fans ». De Team Ninja, ils veulent leur « faire plaisir » et il y a ce sentiment de « vouloir créer un nouvel épisode » de toutes ces sagas.

Dans tous les cas, il faut trouver un équilibre, répartir les ressources et valoriser les compétences des membres actuels de l’étude. « Nous sommes très heureux qu’il y ait autant de fans et nous voulons créer un nouveau titre, mais cela dépend entièrement de la capacité de cette possibilité et des talents de l’équipe à en profiter.

Team Ninja travaille sur deux nouvelles IP : Rise of the Ronin est un jeu d’action développé exclusivement pour PS5, un titre se déroulant au Japon féodal ; Wo Long: Fallen Dynasty, que nous avons déjà testé sur Netcost, est un produit d’action de coupe semblable à une âme. Il sera mis en vente sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

Ninja Gaiden : Master Collection est la dernière compilation remasterisée.