Nvidia et CD Projekt Red offrent trois cartes graphiques RTX 4090 sur le thème Cyberpunk 2077

En un mot : Aimeriez-vous posséder un RTX 4090 mais ne pouvez pas ou ne voulez pas payer le prix de 1 599 $ ? Nvidia et CD Projekt Red ont uni leurs forces pour en offrir trois. Et ce ne sont pas n’importe quels produits phares de Lovelace ; ils sont personnalisés avec des plaques arrière Cyberpunk 2077.

Nvidia a dévoilé la semaine dernière la série RTX 4000, y compris le RTX 4090 avec ses 76 milliards de transistors, 16 384 cœurs CUDA et 24 Go de mémoire GDDR6X. Mais toute cette puissance n’est pas bon marché. Heureusement, une équipe avec CD Projekt Red indique que les joueurs de Cyberpunk 2077 ont une chance de gagner l’une des trois cartes en édition spéciale.

Selon les termes et conditions, le concours consiste à prendre la capture d’écran la plus créative et la plus originale de Cyberpunk 2077 et à l’envoyer via une réponse Twitter. Les concurrents doivent se rendre à des endroits spécifiques du jeu, comme l’a révélé le compte Twitter officiel, et prendre la photo, bien que les gens essaient toujours de déterminer s’il y a plus. CD Projekt Red dit qu’il partagera plus d’indices et de tâches sur Twitter au cours des prochaines semaines.

Maudit corps… brouillant notre #BeyondFast transmissions. Ne pas s’inquiéter! 8ug8ear nous a aidés à améliorer le signal – trouvez le message et complétez le lien https://t.co/JgbMUEeW4L avec pour trouver un message d’un réparateur : https://t.co/MwGP55n8fk pic.twitter.com/AdEJnVi57Q – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 27 septembre 2022

Voici les dates de début et de fin des trois défis :

Le premier défi a commencé le 26/09/2022 et se termine le 02/10/2022 à 23h59 CEST (14h59 PT)

Le deuxième défi commence le 10/03/2022 et se termine le 10/09/2022 à 23h59 CEST (14h59 PT)

Le troisième défi commence le 10/10/2022 et se termine le 16/10/2022 à 23h59 CEST (14h59 PT)

Les résultats seront annoncés dans les sept jours suivant la date de fin de chaque défi.

La plaque arrière Cyberpunk 2077 des trois cartes semble diviser les opinions, mais peu de gens sont susceptibles de se plaindre d’un RTX 4090 gratuit – la concurrence valorise chacune à 1 809 $.

Ce n’est pas la première collaboration entre Nvidia et CD Projekt Red. Il y avait une édition limitée Cyberpunk 2077 RTX 2080 Ti offerte en 2020; certains d’entre eux sont apparus plus tard sur eBay pour 4 200 $. Le jeu a connu une énorme résurgence récemment grâce au lancement de l’excellente série animée Cyberpunk 2077 : Edgerunners sur Netflix et la mise à jour 1.6 du jeu (également appelée Edgerunners).

Le Nvidia RTX 4090 sera lancé le 12 octobre.