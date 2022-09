HBO lance la première bande-annonce complète de Last of Us, mettant en vedette Clickers et beaucoup de sinistre

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Pour ceux qui ne le savent pas, hier (26 septembre) était The Last of Us Day, une occasion marquée par HBO en publiant la première bande-annonce complète de l’adaptation télévisée du jeu. Ceux qui ont joué le premier titre de 2013 – ou son remake/remaster – pourraient reconnaître plusieurs scènes. Nous avons également notre premier aperçu des Clickers de l’émission.

La bande-annonce sans dialogue recrée l’atmosphère sinistre des jeux, avec Joel et Ellie, joués par les anciens de Game of Thrones Pedro Pascal et Bella Ramsay, traversant le paysage dévasté des États-Unis tout en évitant les humains infectés qui ont été mutés par un champignon parasite. connue sous le nom d’infection cérébrale par Cordyceps.

Toute adaptation télévisée d’un jeu vidéo suscite des inquiétudes quant à savoir si elle rendra justice au hardware source – la terrible série Resident Evil a été annulée après une seule saison à la suite de critiques très négatives. Mais il y a de nombreuses raisons d’être optimiste sur le fait que The Last of Us sera quelque chose de spécial.

Donc apparemment c’est le dernier d’entre nous jour ou quelque chose ?????? 😏 pic.twitter.com/ucjnczmqID —Bella Ramsey (@BellaRamsey) 26 septembre 2022

En plus de l’excellent casting, dont Nick Offerman de Parks and Recreation, la série a été écrite par Craig Mazin, responsable de la mini-série Tchernobyl, élue l’une des meilleures émissions de télévision de tous les temps, et Neil Druckmann, scénariste et réalisateur du jeu.

La bande-annonce nous donne également un aperçu de la façon dont l’émission dépeint les Clickers. Ils ressemblent à une recréation précise des versions du jeu, jusque dans les bruits distinctifs qui instillent la peur chez les joueurs qui les entendent.

En plus de la bande-annonce, Naughty Dog a également publié hier un autre contenu de Last of Us. Il comprend une multitude de GIF créés par les animateurs des jeux, qui ont refait certains de leurs GIF préférés avec les personnages de LoU. Il existe également des fonds d’écran pour ordinateurs de bureau, téléphones et tablettes.

The Last of Us sera présenté en première sur HBO et HBO Max au début de 2023. En attendant, les propriétaires de PS5 peuvent essayer le remake de The Last of Us: Part I, bien qu’il soit discutable de savoir si ceux qui ont joué au remaster seront heureux de dépenser 70 $ sur ce peu. version plus jolie.