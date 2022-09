Black Panther 2 : Kevin Feige révèle pourquoi il n’a pas remplacé Chadmiwck Boseman par un autre acteur

La triste mort de l’acteur Chadwick Boseman il y a un peu plus de deux ans a pris tout le monde par surprise, tant les fans que les studios Marvel, car la société avait des plans pour le personnage de Black Panther pour de futurs films, à la fois individuels et croisés, même avec l’acteur lui-même prêtant sa voix dans d’autres formats comme la série animée What If…?, dans laquelle on a pu apprécier la performance de Boseman peu avant sa mort et pour laquelle il a récemment remporté un Emmy à titre posthume. Après la tragique nouvelle, Marvel a déjà annoncé qu’il ne remplacerait pas Chadwick Boseman par un autre acteur, excluant également les loisirs numériques; Désormais, Kevin Feige, président de Marvel Studios, a expliqué les raisons de cette décision.

Le facteur humain de Marvel

Cela a été reconnu par le responsable du magazine Marvel to Empire, un média dans lequel Black Panther : Wakanda Forever occupe une place prépondérante dans son dernier numéro et dans lequel on a pu voir Namor avec sa tenue d’apparat et une nouvelle image de Shuri. . C’est ainsi que Feige lui-même l’a expliqué, assurant qu’il était encore « trop ​​​​tôt » pour proposer un remplaçant à Boseman.

« Il était trop tôt pour le remplacer par quelqu’un d’autre. Stan Lee a toujours dit que Marvel représentait le monde à l’extérieur de sa fenêtre. Et nous avions parlé de la façon dont aussi extraordinaires et fantastiques que soient nos personnages et nos histoires, il y a un élément humain et relatable dans tout ce que nous faisons. Le monde traite toujours la perte de Chadwick. Et Ryan Coogler a ajouté cela à l’histoire », explique Feige.

À tel point que l’équipe créative de Marvel a choisi de rendre hommage à Chadwick Boseman dans le cadre de la suite de Black Panther elle-même : « Que faisons-nous maintenant et comment va l’héritage de Chadwick, tout ce qu’il a fait pour aider Wakanda et faire de Black Panther quelqu’un d’incroyable, d’aspirationnel et d’emblématique, continue ? C’est de cela qu’il s’agit », conclut le réalisateur de Marvel.

Il faudra attendre le 11 novembre 2022 pour savoir comment Marvel Studios rendra hommage à la figure de Chadwick Boseman avec la première de Black Panther : Wakanda Forever.

Source | Empire