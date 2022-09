iFixit démonte la nouvelle Apple Watch Ultra [Vidéo]

Vous ne devriez pas ouvrir votre Apple Watch Ultra, Derek, mais nous apprécions votre service en nous donnant un aperçu de la nouvelle smartwatch d’Apple. Maintenant, iFixit a publié son propre démontage. La société qualifie ce produit de « beau, robuste et presque réparable ». Est-ce que ça veut dire que Netcost-security.fr‘s Derek Wise pourra-t-il un jour rendre son Apple Watch Ultra étanche à nouveau ?

La vidéo d’iFixit commence par nous montrer Apple Siren en action. Bien que les haut-parleurs de l’Apple Watch Ultra soient plus proéminents et plus forts que dans tous les autres modèles, iFixit ne pense pas qu’ils soient assez forts.

Ensuite, pour ouvrir l’Apple Watch Ultra, la société a suivi les mêmes étapes que Derek Wise. Voici les étapes qu’il a franchies il y a quelques jours :

Le bas de l’Apple Watch comporte quatre vis pentalobe P5. Il s’agit du même type de vis qui tiennent au bas du MacBook, et bien qu’elles ne soient pas aussi courantes qu’un tournevis Philips ou à tête plate, les tournevis Pentalobe ne sont pas rares non plus. Après avoir retiré ces quatre vis, la première complication est survenue – il y a un très petit joint torique autour de chaque vis. Celles-ci font sans aucun doute partie des cotes d’étanchéité extrêmes de la montre intelligente haut de gamme d’Apple. Alors que j’allais revisser ces quatre vis initiales, il s’est avéré presque impossible de les serrer sans que le joint torique ne glisse partiellement de sa place.

Comme l’ont noté Wise et iFixit, l’Apple Watch Ultra n’est pas exactement collée, ce qui indique qu’il n’est pas si facile de refermer l’appareil après l’avoir réparé. Une autre chose importante est que vous ne pouvez pas retirer la batterie par le bas de la montre, ce qui indique que vous devez l’ouvrir à travers l’écran, ce qui, dans le cas d’iFixit, l’écran s’est cassé.

L’entreprise montre également les différences internes entre l’Apple Watch Series 8 et la version Ultra : batterie, haut-parleur et taptic engine se démarquent d’un appareil à l’autre.

Vous pouvez jeter un œil au démontage de l’Apple Watch Ultra par iFixit ci-dessous. Avez-vous déjà pu mettre la main sur cette montre ? Ça vous plaît? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :