James Earl Jones donne sa bénédiction à la recréation par IA de la voix de Dark Vador

En bref : James Earl Jones, connu pour avoir fourni la voix légendaire de Dark Vador, s’éloigne du personnage emblématique, mais nous entendrons toujours ces tonalités reconnaissables dans les futurs médias de Star Wars grâce à la magie de l’IA.

Vanity Fair rapporte que Jones, 91 ans, a donné sa bénédiction aux recréations artificielles de la voix de Dark Vador, un rôle qu’il occupe depuis 45 ans. La technique a été utilisée dans la série Obi-Wan Kenobi dans laquelle les employés de la startup ukrainienne Respeecher ont recréé la voix de Jones pour la faire sonner comme en 1977. La société s’est d’abord associée à Lucasfilm sur The Book of Boba Fett pour recréer la voix de un jeune Luke Skywalker.

Respeecher utilise « des enregistrements d’archives et un algorithme d’IA propriétaire pour créer un nouveau dialogue avec la voix d’interprètes d’il y a longtemps ». Le monteur sonore superviseur de Lucasfilm, Matthew Wood, a déclaré que la société avait également une « touche humaine insaisissable ». La société affirme qu’elle forme des modèles d’apprentissage automatique de synthèse vocale avec les enregistrements d’acteurs qui ne peuvent plus jouer de rôles.

Respeecher a effectué le travail pendant que son pays d’origine riposte contre l’invasion russe. « Certes, ma principale préoccupation était leur bien-être », a ajouté Wood. « Il y a toujours des alternatives que nous pourrions poursuivre qui ne seraient pas aussi bonnes que ce qu’ils nous donneraient. Nous n’avons jamais voulu les mettre en danger supplémentaire pour rester au bureau pour faire quelque chose. »

Wood dit que la dernière fois qu’il a enregistré la voix de Jones, c’était pour une brève ligne de dialogue dans The Rise of Skywalker en 2019, lorsque Jones a déclaré qu’il cherchait à réduire le personnage. Wood a montré le travail de Respeecher à Jones, et il a approuvé l’utilisation de ses enregistrements d’archives pour la voix de Vader.

Wood remercie Jones d’avoir aidé à guider les loisirs de Vader à Obi-Wan Kenobi, le qualifiant de « parrain bienveillant ».

Utiliser l’IA de cette manière indique que nous entendrons la voix parfaitement recréée de Jones émanant du casque de Dark Vador dans de nombreuses autres franchises Star Wars actuelles et futures. Mais bien qu’il s’agisse d’un exemple d’intelligence artificielle utilisée à bon escient, la technologie suscitera toujours des inquiétudes quant à sa capacité à mettre de faux mots dans la bouche des gens, à la Deep Fakes.

Un autre exemple de synthèse/modification de la voix peut être trouvé dans le récent Top Gun : Maverick. Le réalisateur Joseph Kosinski a déclaré que la voix d’Iceman avait été modifiée numériquement pour plus de clarté en raison de l’état de santé de l’acteur Val Kilmer.