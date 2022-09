Les ampoules Ikea sont-elles compatibles avec Alexa ?

Il existe actuellement de nombreuses marques d’ampoules intelligentes sur le marché. Philips, par exemple, est incontestablement la marque leader, et propose un écosystème très complet, mais aussi à un prix que tout le monde ne peut pas se permettre. D’autre part, il existe d’autres marques qui proposent leurs produits d’éclairage intelligents à des prix moins chers, et parmi toutes ces entreprises, Ikea se démarque, qui a progressivement élargi la gamme TRÅDFRI. Mais vous doutez peut-être. Puis-je utiliser les produits d’éclairage Ikea avec mon Amazon Echo ?

Comment fonctionnent les luminaires intelligents Ikea ?

L’écosystème d’éclairage intelligent d’Ikea ​​​​est composé de plusieurs éléments. Les produits les plus simples sont les ampoules, qui sont disponibles dans différents formats et douilles. Ils s’adaptent à n’importe quel appareil ou lampe que vous avez à la maison. Ensuite, selon le prix, ils permettent de régler l’intensité, la température de couleur ou encore de définir une couleur personnalisée. D’autre part, la marque suédoise vend également des bandes de LED renforcées pour une utilisation dans les cuisines, des spots LED, des panneaux qui simulent des fenêtres et des prises, des capteurs et des régulateurs d’intensité lumineuse.

Tous ces produits ont besoin d’un pont pour être contrôlés à distance. Cet appareil s’appelle ‘TRÅDFRI Connection Device’ vaut 39 euros et se connecte avec un câble Ethernet à votre routeur. Il a également besoin d’énergie, bien que vous puissiez l’alimenter directement à partir du port USB du routeur, car il ne nécessite pas trop d’énergie – cet écrivain a le système comme celui-ci depuis plus d’un an et n’a eu aucun problème. D’autre part, vous aurez également besoin d’une télécommande pour configurer les ampoules dans l’application Ikea Home Smart et être reconnu par le pont. La télécommande la moins chère est d’environ 10 euros (STRYBAR) et vous pouvez ensuite la coller au mur pour contrôler un ensemble de lumières ou tout ce que vous voulez. Une fois que vous avez configuré toutes les lumières avec l’application, vous pouvez les contrôler depuis Ikea Home Smart ou les commandes que vous avez achetées. Oh, et si vous vous posiez la question, oui, il peut être connecté à Alexa.

Produits d’éclairage Ikea compatibles avec Alexa

Faisons donc la lumière sur ce sujet. Quels ampoules et appareils Ikea dois-je acheter si je veux les utiliser avec Alexa ?

Ampoules TRÅDFRI

Il existe plusieurs modèles d’ampoules au sein de la famille Ikea TRÅDFRI. Tous sont compatibles avec Alexa. Bien sûr, vous devez prendre en compte plusieurs facteurs :

Casquette : les modèles TRÅDFRI sont disponibles en différents formats. Pour remplacer les ampoules d’une vie, on achètera les modèles qui ont le culot épais, c’est-à-dire les E27. Si vous avez des lampes décoratives à culot fin, vous pouvez vous procurer des ampoules TRÅDFRI au format E14. Enfin, pour les salles de bains et les studios éclairés avec des ampoules à deux broches, vous pouvez également obtenir des modèles TRÅDFRI avec une connexion GU10.

Intensité : selon l’utilisation que vous allez donner à l’ampoule, vous aurez intérêt à en obtenir une plus ou moins puissante. Les modèles GU10 commencent à 400 lumens, tandis que certaines ampoules TRÅDFRI E27 atteignent plus de 1 000 lumens. L’idéal est que vous calculiez bien comment répartir la lumière dans toute votre maison, et que vous ne dépendiez pas d’une seule forme d’éclairage pour les grands espaces de votre maison. Vous n’avez pas besoin de concentrer tout l’éclairage sur le plafond ; Vous pouvez placer d’autres petites lampes dans vos pièces pour créer des environnements différents et avoir de la variété.

Température de couleur : les ampoules de base TRÅDFRI ont généralement des températures de couleur fixes, tout comme les modèles Philips. Cependant, il existe également des unités qui nous permettent de configurer la lumière à notre goût, d’un blanc froid à un blanc chaud, en via une couleur neutre. À notre avis, ces dernières ampoules sont les plus intéressantes.

Couleurs : si le budget le permet, vous pouvez vous procurer les modèles les plus avancés, qui sont ceux qui permettent de configurer des lumières colorées. Les lumières colorées vont plus loin que les ampoules à température réglable. Vous pouvez définir la couleur à la fois depuis l’application Ikea, avec une télécommande ou avec Alexa. Bien sûr, elles n’offrent pas autant de variété de couleurs que les ampoules Philips. Mais ils sont nettement moins chers.

pont de liaison

À moins que vous n’ayez un Amazon Echo avec ZigBee intégré, vous devrez acheter le pont TRÅDFRI pour utiliser vos ampoules Ikea avec Alexa. Le pont se connecte avec un câble Ethernet à votre routeur à la maison et vous permet d’interagir automatiquement avec les ampoules et autres appareils de l’écosystème d’éclairage Ikea.

commutateurs

Vous aurez besoin d’au moins un interrupteur pour configurer les ampoules Ikea. Ensuite, vous pouvez affecter l’interrupteur dans la pièce que vous préférez pour contrôler les lumières. En parallèle, il existe des commutateurs plus avancés, ainsi que des boutons de raccourci qui permettront de faire un script. Cependant, tout ce que vous pouvez faire avec un bouton de raccourci, vous pouvez également le faire avec une routine Alexa, vous pouvez donc économiser de l’argent si vous le souhaitez.

Autres solutions d’éclairage

La liste des appareils compatibles avec TRÅDFRI est assez longue. Il existe d’autres solutions telles que des bandes d’éclairage de cuisine et des stores automatisés qui peuvent être connectées au pont TRÅDFRI et utilisées automatiquement avec Alexa.

Comment connecter les ampoules TRÅDFRI à Alexa

Une fois que vos appareils d’éclairage Ikea sont connectés au pont et visibles dans l’application, il ne vous reste plus qu’à faire ce qui suit :