Le créateur de Breaking Bad aura une nouvelle série sur Apple TV+

Comme vous le savez tous, Vince Gilligan est l’esprit derrière deux des succès en série les plus populaires de la dernière décennie. Ni plus ni moins que Breaking Bad et Better Call Saul sont le produit de son talent, auquel il semblerait que maintenant, enfin, Apple TV+ ait réussi à le traquer et à le mettre en lieu sûr. Sûrement et pour la troisième fois consécutive, l’écrivain, showrunner et producteur né à Richmond, en Virginie, reviendra pour créer un classique impérissable.

un dur combat

La nouvelle série que Vince Gilligan prépare fait le tour des bureaux des principales sociétés de production depuis un certain temps car elle a été considérée comme un véritable événement qui est venu pour avoir de nombreuses copines. Pas en vain, pouvoir dire que cette nouvelle première « appartient au créateur de Breaking Bad », c’est avoir beaucoup de bétail et inviter tout spectateur à s’abonner à une plateforme juste pour profiter de ce qu’il a fait.

Et c’est la plateforme Apple TV+ qui l’a emporté et celle qui semble avoir le plus insisté pour reprendre un projet qui sera exécuté par la division série de Sony (For All Humanity, etc.) et qui dispose d’un budget approximatif par chapitre d’environ 15 millions de dollars. Un montant qui le rapproche des blockbusters comme The Rings of Power de Prime Video, qui a dépensé un peu plus à chaque épisode : 20. Au passage, il a été confirmé du coup que cette nouvelle fiction aura deux saisons donc elle ne sera pas trop long dans le temps, comme cela s’est produit avec Breaking Bad et Better Call Saul.

Quoi qu’il en soit, une autre des données connues est que Vince Gilligan travaillera à nouveau avec Rhea Seehorn, co-star de Better Call Saul (joue Kim, la petite amie de Jimmy McGill) et qu’elle était déjà pleinement employée dans la série en réalisant certains chapitres. . Dans ce nouveau projet, elle sera le personnage principal. De plus, elle était si heureuse ces dernières heures qu’elle a mis en ligne un message sur Twitter dans lequel elle a déclaré qu’elle était littéralement « dans les nuages ».

Rhéa Seehorn @rheaseehorn Je suis OVER THE MOON excité à ce sujet !!!!

Les mots ne peuvent pas exprimer.

Mon coeur explose ! 22 septembre 2022 • 22:43

Un drame avec une approche différente

Ce qui semble clair, c’est qu’une fois que Breaking Bad et Better Call Saul sont vus, les histoires de Vince Gilligan se déplacent confortablement dans cet univers de trafiquants de drogue et de personnages qui apparaissent dans et hors de ses histoires sans rester impunis. A cette occasion, bien que rien ne soit officiellement connu, les plans pourraient reprendre une orientation similaire mais modifiant sensiblement à la fois le décor et le type des personnages principaux.

C’est-à-dire que nous pouvons déjà oublier Albuquerque pour passer à un autre endroit où Deadline, le média qui a offert l’exclusivité, affirme qu' »il se déroule dans notre monde tout en le modifiant, en pliant la réalité et en se concentrant sur les gens et en explorant l’humain ». condition d’une manière inattendue et surprenante. Cela semble vraiment bizarre mais aussi vague et nébuleux soit-il, avec Vince Gilligan, nous espérons tous que ce qui lui sortira de la tête sera aussi drôle, corrosif et dramatique que ses deux plus grands succès. Vous ne pensez pas ?

On espère que son succès transcende la fiction, comme ce fut le cas avec la série Breaking Bad. Non?