RTX 4090 atteint une fréquence boost de 2,85 GHz dans la démo Cyberpunk 2077

En bref: Team green publie plus d’informations sur ses nouvelles cartes graphiques Ada Lovelace dans les jours qui ont suivi leur dévoilement. Une nouvelle bobine de démonstration Cyberpunk 2077 présente le potentiel du RTX 4090 ainsi que les avantages du DLSS 3, qui comprend plus que des fréquences d’images plus élevées.

Nvidia a envoyé des échantillons de test RTX 4090 à certaines publications, accompagnés d’une vidéo de démonstration montrant Cyberpunk 2077 fonctionnant sur le GPU. Les mesures de la démo montrent à la presse à quel point le nouveau produit phare de Nvidia gère le jeu. Il démontre également les effets du DLSS 3 sur les performances, la chaleur et la consommation d’énergie.

À 1440p natif sans DLSS, le RTX 4090 exécute Cyberpunk à environ 60 ips avec chaque paramètre de ray tracing au maximum. En mode de qualité DLSS 3, qui passe d’une résolution interne de 1080p, a presque triplé la fréquence d’images à 171 ips. Nvidia affirme que DLSS 3 peut quadrupler les fréquences d’images par rapport à la résolution native, et peut-être que le mode de performance, qui sur un moniteur 1440p augmenterait à partir de 720p, pourrait tenir cette promesse.

Ce qui est également impressionnant, c’est que la fréquence de suralimentation du 4090 atteint 2,8 GHz avec les paramètres d’origine, soit légèrement au-dessus de la fréquence de suralimentation officielle du GPU de 2,52 GHz. L’affirmation précédente de Nvidia selon laquelle le 4090 a atteint 3,0 GHz lors de tests en laboratoire était quelque peu audacieuse, mais la démo Cyberpunk indique que la vitesse pourrait être à portée de main avec un overclocking intelligent.

Il est théoriquement possible qu’avec des recherches et une ingénierie supplémentaires, nous puissions faire fonctionner cette technologie sur d’autres cartes, même si cela n’apporterait pas autant d’avantages. La version actuelle ne fonctionne que sur les cartes de la série 4000. – Bryan Catanzaro (@ctnzr) 20 septembre 2022

Une autre mesure prometteuse pour l’overclocking est que DLSS 3 a maintenu la température du 4090 en dessous de 53 ° C pendant la démo. Les 35 jeux actuellement prévus pour prendre en charge la fonctionnalité – comme Cyberpunk, A Plague Gale: Requiem, Microsoft Flight Simulator ou Spider-Man Remastered – pourraient augmenter le potentiel d’overclocking en gardant les GPU Lovelace relativement cool.

De plus, DLSS 3 semble réduire la puissance jusqu’à 25 %. Les premières rumeurs ont fait craindre aux utilisateurs que le 4090 puisse consommer jusqu’à 600 W avant que le dévoilement de Nvidia ne confirme qu’il n’a besoin que de 450 W. Cependant, la démo Cyberpunk montre que DLSS 3 coupe 110 W de ce nombre.

La nouvelle fonctionnalité semble améliorer les performances par watt, ce qui est une bonne nouvelle pour les régions où les coûts énergétiques augmentent. Malheureusement, DLSS 3 n’est disponible que sur les GPU RTX 4000. Le chercheur de Nvidia, Bryan Catanzaro, a admis que DLSS 3 pourrait théoriquement venir sur les cartes RTX 3000 et 2000 antérieures. Cependant, il ne pense pas qu’ils en bénéficieraient autant puisque la technologie repose actuellement sur les accélérateurs de flux optiques introduits par Nvidia avec Lovelace.