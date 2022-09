Minimum historique ! : Prenez ces écouteurs Anker à moins de 40 euros

Vous avez peut-être aimé celle de descendre dans la rue avec votre câble pour casque, mais depuis que les fabricants de smartphones ont décidé de supprimer le connecteur Headphone Jack, pour écouter de la musique sur votre mobile, vous devez utiliser des écouteurs sans fil. Le marché propose une grande offre d’écouteurs True Wireless. Certains sont axés sur le design, la qualité sonore, la suppression du bruit ou encore le confort. Les écouteurs qui sont en vente aujourd’hui sont attachés à l’ergonomie, bien qu’ils n’abandonnent pas un bon son. Et, en plus, aujourd’hui, vous pouvez les acheter à un prix vraiment incroyable.

Anker’s Soundcore Life Note 3S à 43% de réduction

Passez-vous de nombreuses heures par jour avec vos écouteurs ? Vous passez beaucoup d’appels vidéo et vous avez besoin d’être entendu clairement ? Eh bien, jetez un œil à cette offre aujourd’hui, car ces écouteurs sans fil peuvent parfaitement répondre à vos besoins.

Aujourd’hui, les écouteurs Anker Soundcore Life Note 3S sont en vente sur Amazon. Ils ont généralement un prix conseillé d’environ 69,99 euros. Cependant, aujourd’hui, vous pourrez vous les procurer pour seulement 39,99 euros, soit une réduction de 43 %. En regardant les dossiers, nous pouvons confirmer que c’est le prix minimum auquel ce pack d’écouteurs a été.

Caractéristiques du casque Life Note 3S

Ce modèle Anker est conçu pour que vous puissiez l’utiliser pendant des heures sans ressentir de gêne auriculaire. Son système de rembourrage lui permet de s’adapter très bien à la forme du conduit auditif.

De plus, ces écouteurs ont un bon son tant pour son intensité que pour ses basses, grâce à l’utilisation de diaphragmes de 13,4 millimètres avec la technologie BassUp.

Si vous passez beaucoup d’appels et avez besoin d’un bon microphone pour capter votre voix, ces écouteurs Anker disposent de 4 microphones au total. Grâce à eux et aux systèmes d’annulation du bruit, ils vous entendront clairement et sans distorsion.

Concernant l’autonomie, les Anker Soundcore Life Note 3S ont une autonomie de 5 heures ininterrompues avec une seule charge. Cependant, le boîtier a une capacité d’environ 35 heures au total. Grâce au système de charge rapide, les écouteurs peuvent donner une heure d’autonomie en seulement 10 minutes de charge. Allez, si vous faites quelques pauses et placez les écouteurs sur leur socle, vous pourrez les utiliser sans problème tout au long de la journée.

Comme si cela ne suffisait pas, ce modèle dispose également de sa propre application pour les terminaux mobiles afin d’égaliser le son. Si vous n’aimez pas trop les basses et cherchez une configuration plus équilibrée, vous pourrez faire le réglage sans problème.

Le lien vers Amazon qui apparaît dans cet article est un lien d’affiliation. La sortie peut recevoir une commission si un achat est effectué par son intermédiaire, bien que cela n’affecte pas le prix que vous payez pour l’article. La décision d’inclure le lien est prise sur la base de critères éditoriaux et sans répondre à aucune demande des marques mentionnées.