Avatar 2 n’est pas prévisible selon James Cameron : la réédition d’Avatar inclut une nouvelle scène post-générique

Avatar: Sense of Water est l’une des plus grandes sorties en salles du reste de 2022, une suite très attendue du film le plus rentable de tous les temps. Désormais, coïncidant avec la réédition d’Avatar en salles et sa version -minimalement-remasterisée, son réalisateur James Cameron s’est exprimé sur le deuxième volet, assurant qu' »il n’est pas prévisible » et que son histoire surprendra les fans. Et en parlant de la réédition d’Avatar en salles, il est confirmé qu’une nouvelle scène post-générique directement liée à son Avatar : The Way of Water est incluse à la fin.

Avatar : Le sens de l’eau va surprendre au niveau du script

« Je vous garantis que vous ne pourrez pas le prévoir. La chose que les gens détestent le plus, c’est d’aller au cinéma et de dire « oh… prévisible ». Ce n’est pas prévisible, je ne pense pas. Je défie quiconque de prédire où va cette histoire », a déclaré James Cameron à IGN. Et surtout, cela nous donne quelques indices sur l’intrigue familiale des protagonistes Na’vi, Jake et Neytiri.

« Nous suivons Jake et Neytiri dans le temps, 15 ans jusqu’à ce qu’ils aient une famille de préadolescents et d’adolescents. Une sorte de dynamique familiale. Ce n’est pas une dynamique familiale de type Hallmark ou Disney. C’est une dynamique familiale très dysfonctionnelle, mais au final il y a un noyau dans lequel chacun puise sa force. Je pense que c’est ce qui est fondamentalement différent du premier », conclut le cinéaste.

En revanche, il est confirmé que la réédition d’Avatar en salles comprend une nouvelle scène post-générique directement liée à Avatar : Le sens de l’eau, un bref aperçu entre 4 et 10 minutes qui relatera directement la première partie à la seconde. Bien qu’apparemment, les scènes seront différentes selon les salles.

Avatar: Sense of Water ouvre en salles le 16 décembre 2022.

Source | IGN | ScreenRant