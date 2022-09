Steam réorganise sa page de statistiques avec des graphiques en temps réel et hebdomadaires des meilleurs vendeurs

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Valve a une fois de plus donné à l’une des sections à long terme de Steam un changement indispensable, en le remplaçant par quelque chose de mieux. Cette fois, c’est la page Top 100 de la plateforme qui a été lancée. À sa place se trouve un ensemble de graphiques beaucoup plus détaillés montrant les jeux les plus vendus et les plus joués, ainsi que les meilleurs vendeurs hebdomadaires et le nombre de joueurs en ligne/de pointe.

Valve écrit que la nouvelle section Steam Charts fournit un meilleur aperçu de ce qui est chaud sur le service en ce moment. Le tableau des jeux les plus vendus est basé sur le revenu total, donc non seulement il inclut le prix que vous payez pour un jeu, le cas échéant, mais il couvre également des sources telles que les DLC et les transactions dans le jeu.

Valve note que cette nouvelle méthode de calcul des revenus est également déployée dans diverses listes principales de la boutique Steam, y compris l’onglet Meilleures ventes sur la page d’accueil, le genre et les pages de balises de Steam.

Nous venons de lancer Steam Charts, une nouvelle section de Steam dédiée à afficher les jeux les plus joués et les plus vendus sur Steam.https://t.co/Z1zv8xoyZd — Vapeur (@Steam) 22 septembre 2022

Bien que la page de présentation des graphiques soit nouvelle, la plupart de ce qu’elle contient était déjà sur Steam. La section Meilleures ventes en temps réel peut toujours être trouvée sur n’importe quelle page de balise ou de genre ou en utilisant la recherche, mais Valve a ajouté quelques nouvelles fonctionnalités : elle montre maintenant combien de semaines un jeu a été sur le graphique, ainsi que comment de nombreuses positions d’un jeu a changé de rang, le cas échéant.

Le graphique le plus joué montre le nombre de joueurs dans le jeu en ce moment et le nombre de pics récents. Vous pouvez également trier le tableau en fonction du nombre total de joueurs uniques au cours des dernières 24 heures.

Il ne devrait pas être surprenant d’apprendre que Counter-Strike: Global Offensive est actuellement le jeu numéro un le plus joué sur Steam, avec plus de 466 000 joueurs et un pic quotidien de près d’un million. Il est suivi des noms de jeu gratuits habituels : Dota 2, Apex Legends, PUBG, Lost Ark et Team Fortress 2.

Dans le tableau des meilleures ventes, les précommandes pour Call of Duty: Modern Warfare l’ont propulsé à la première place, avec Slime Rancher 2 un finaliste quelque peu surprenant. Cyberpunk 2077 est quatrième, grâce à la popularité de l’excellente série animée Netflix, Cyberpunk : Edgerunners.

Il y a un graphique hebdomadaire de style panneau d’affichage montrant les 100 jeux les plus vendus en fonction des revenus gagnés commençant et se terminant chaque semaine le lundi à 10h PT. Le Steam Deck est numéro un dans cette section. Il est également possible de voir les graphiques des semaines précédentes jusqu’en 2005, alors qu’il n’y avait que trois jeux disponibles sur Steam : Half-Life 2, Counter-Strike et Counter-Strike : Source.

La plupart de ces informations et bien d’autres sont également disponibles depuis longtemps sur steamcharts.com, qui utilise l’API Steam, mais certains trouveront plus pratique d’avoir toutes les données dans une seule section sur Steam.