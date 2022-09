Le nouveau Chromecast est moins cher : pourquoi ? Que manque-t-il?

À la fin de l’année 2020, Google a lancé le Chromecast avec Google TV, l’un des meilleurs appareils que l’entreprise ait lancé sur le marché. Le Chromecast Ultra a été laissé pour compte et le nouvel appareil nous a surpris avec un système basé sur Android TV beaucoup plus ordonné qui met le contenu plus à notre portée. Le seul point négatif du Chromecast avec Google TV est son prix. Non pas parce que c’est cher, mais parce que tous les téléviseurs ne peuvent pas profiter de son plein potentiel. Heureusement, Google en a pris note et vient de présenter le Chromecast avec Google TV HD, un appareil identique à l’original, mais qui coupe certaines de ses fonctionnalités pour devenir beaucoup moins cher. Est-ce que ça vaut le coup ou pas ?

Google parie sur son meilleur dongle à ce jour

Le Chromecast original a été un véritable succès. Presque tout le monde en a acheté un. Cependant, les années ont passé et le concours a été mis à jour. À tel point que le Chromecast d’origine est passé en arrière-plan. Était-il judicieux d’acheter un dongle qui dépend du téléphone mobile au lieu d’une alternative comme le Xiaomi Mi TV Stick ou les Amazon Fire TV qui offrent une expérience plus complète ?

Depuis deux ans, le dongle Google qui vaut vraiment la peine d’être acheté est le Chromecast avec Google TV. Un appareil rond capable de transformer même le téléviseur le plus simple en une Smart TV complète.

Voyant le succès, Google a maintenant décidé de lancer une version moins chère de cet appareil. Voici le Chromecast avec Google TV HD. Ce nouvel appareil a coupé juste cette fonctionnalité dont nous avons dit au début que tout le monde ne peut pas profiter, qui n’est autre que la résolution. Le Chromecast avec Google TV HD est conçu pour produire un maximum de vidéo 1080p avec HDR.

Que propose le Chromecast avec Google TV HD ?

Essentiellement le même que le modèle d’origine, mais avec une résolution réduite. Quelque chose que beaucoup de gens vont accueillir à bras ouverts, car l’appareil conserve tous ses atouts, comme le système qui s’organise selon nos goûts, le contrôle par audio avec la télécommande et les profils personnalisés que nous pouvons configurer nous-mêmes ou pour les plus petits de la maison.

Sur le plan visuel, il y a une différence de plus, c’est que cet appareil est vendu uniquement en blanc neige, contrairement à ce que nous avons vu avec le modèle 4K, qui est disponible en trois couleurs.

Prix ​​et disponibilité

Le nouveau Chromecast avec Google TV HD sera mis en vente mardi prochain, le 18 octobre dans notre pays. Son point fort sera le prix, puisqu’il ne coûtera que 39,99 euros.

Avec cette décision, il est fort possible que Google finisse par regagner du terrain dans le créneau qu’ils ont eux-mêmes inventé. Avec un prix comme celui-ci, il sera assez facile de justifier l’achat par rapport à des produits tels que le Fire TV Stick d’Amazon, car l’expérience d’utilisation du système Google TV n’a guère d’égal aujourd’hui.

L’entrée Le nouveau Chromecast est moins cher : pourquoi ? Que manque-t-il? a été publié pour la première fois dans The Output.