Playstation: "Nous croyons aux sorties de titres premium" PS4 et PS5 à leur arrivée sur le marché

La stratégie de PlayStation avec ses sorties est différente de celle que Microsoft a suivie avec le Xbox Game Pass, son service d’abonnement. Dans le cas de PS Plus, les titres n’atteignent pas le service de lancement, mais sont normalement incorporés une fois que leur cycle a commencé à décliner, Shuhei Yoshida, responsable des indies pour la marque, a réaffirmé qu’ils continuaient à croire au modèle traditionnel , c’est-à-dire dans la commercialisation des titres avant dans les stores que dans n’importe quel service.

«Nous croyons au lancement premium des jeux au lancement. Peut-être qu’après six mois, trois mois ou trois ans, lorsque les ventes sont en baisse, leur inclusion dans ce service, PS Plus Extra, peut aider à présenter ces jeux à un public nouveau et plus large. » Selon Yoshida, certaines personnes ont peut-être raté ces produits lors de leur sortie, c’est donc « une excellente occasion de jouer » et de « bouche à oreille ». De plus, « s’il y a un DLC ou une suite en cours, ça peut renforcer l’intérêt » pour une saga, a-t-il ajouté.

De cette façon, PlayStation Plus peut faire partie de ce cycle de vie que traverse tout produit lors de sa sortie.

Shuhei Yoshida.

C’est l’objectif avec PS Plus Extra

« Le nouveau PS Plus a des niveaux et est essentiellement comme l’ancien PS Plus, nous continuons à sortir deux ou trois nouveaux jeux chaque mois. » Dans le cas d’Extra, « un catalogue de centaines de jeux » est fourni pour que les gens puissent en profiter.

« Avec Extra, notre objectif est d’aider les éditeurs à gérer le cycle de vie [de los juegos]. J’ai géré les titres propriétaires [de PlayStation], donc je sais que c’est comme les films : un film sort d’abord en salles, puis il sort en pay per view, sur un service d’abonnement ou sur la télévision gratuite. Il génère toujours de nouveaux revenus et touche un public plus large.

Source | GamesIndustry.biz