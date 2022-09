Anonymous prend parti contre l’Iran : des pirates informatiques violent les sites Web du gouvernement et les caméras de sécurité

Les militants ont décidé de soutenir les manifestations qui ont commencé après la mort de Mahsa Amini.

La campagne s’appelle #OpIran et suit les mêmes traces que #OpRussia. Une fois de plus, les militants anonymes ont pris parti et ont lancé une fois de plus une campagne massive contre un État. En Iran, les manifestations se poursuivent après la mort de Mahsa Amini, la jeune fille de 22 ans décédée le 16 septembre après avoir été arrêtée par la police morale pour ne pas avoir porté correctement le voile. Tout comme en novembre 2019, même dans ce cas, le gouvernement de Téhéran peine à contenir les manifestations, malgré le recours à la force. Jusqu’à présent, le nombre de morts a atteint 31.

Alors que l’Iran commence à restreindre l’accès à Internet, Anonymous a choisi d’attaquer. Sur Twitter, plusieurs comptes rapportent le bilan des premières actions menées par le collectif. L’un des sites à avoir été touché est celui du Centre de recherche médico-légale d’Iran, le centre qui a fait les premières analyses sur le corps de Massa Amici et qui a exclu (pour le moment) que la mort de la jeune fille était due à une série de traumatismes .

Le compte Anonymous Devil Squad a plutôt publié une série d’images provenant d’un circuit de caméra de sécurité. Encore une fois, il s’agit d’une attaque très similaire à celles déjà vues en Russie après le début de l’invasion de l’Ukraine. Parmi les actions revendiquées par le collectif, il y a aussi une série d’attaques Ddos, dans ces cas les sites sont inondés d’accès artificiels jusqu’à ce qu’ils ne soient plus visibles au public. Parmi les portails touchés par cette attaque figure également celui d’Ali Khamenei, le chef suprême de l’Iran.

Comment fonctionne Anonyme

Anonymous est une structure à l’organisation chaotique. Officiellement, il n’y a pas de directive : n’importe qui peut se cacher derrière le masque de Guy Fawkes et se lancer dans une campagne de piratage. Moins officiellement, dans la myriade de comptes Twitter qui prétendent faire partie du mouvement, certains ont plus de poids que d’autres. Parmi ceux-ci se trouve @YourAnonNews, un compte avec plus de 8 millions d’abonnés qui, au cours des dernières heures, a continué à promouvoir des tweets sur #OpIran.