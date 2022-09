Assassin’s Creed leaker démasqué et Ubisoft annonce qu’il agira en conséquence

Les entreprises invitent la presse et certains créateurs de contenus à des présentations de futurs jeux vidéo. Avant Ubisoft Forward, la société française partageait la nouvelle d’Assassin’s Creed avec les médias et avec certains youtubeurs, mais l’information avait été divulguée à l’avance. Des détails sur Assassin’s Creed Mirage, Assassin’s Creed Codemane RED et Assassin’s Creed Codename Hexe ont fait surface en ligne auprès de The Real Insider, un YouTuber qui a déjà été démasqué. Maintenant, Ubisoft a abandonné les actions contre lui.

« Nous fournissons régulièrement un accès et des informations sur nos jeux à des partenaires de confiance, sous NDA », a déclaré un représentant d’Ubisoft. « Lorsque cette confiance est compromise ou que des informations sont divulguées par un individu, ce n’est pas seulement dommageable et démoralisant pour nos équipes, cela prive également nos joueurs d’émotion et d’expérience. Bien que nous ne discutions pas de cas individuels, nous prenons ces questions très au sérieux et les traiterons en conséquence. »

L’identité de The Real Insider est celle du youtubeur Dan Allen. Depuis un moment, il publie des informations sur divers projets, mais pas parce qu’il détenait des informations privilégiées qu’il avait découvertes par lui-même : en tant que créateur de contenu, il a été invité à des événements sous embargo et avec un accord de non-divulgation.

Confusion de comptes, identité découverte

Vous devez être très prudent lorsque vous gérez plusieurs comptes de médias sociaux, en particulier lorsque vous souhaitez que votre identité ne soit pas découverte. Allen a fait le faux pas de répondre à un adepte avec le mauvais compte, ce qui a amené le journaliste Jason Schreier à devenir méfiant et à tirer les ficelles. Il n’a pas eu à tirer beaucoup pour que le masque s’effiloche et révèle la véritable identité de The Real Insider.

Dan Allen a présenté ses excuses sur Twitter avant de supprimer son compte personnel.

Assassin’s Creed Mirage est le prochain titre de la série, qui sera suivi du RPG en monde ouvert se déroulant dans le Japon féodal (Codename RED) et d’un titre distinct traitant de l’incendie des sorcières au Moyen Âge (Codename Hexe). .

