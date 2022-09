GTA 6 : Quelqu’un avec beaucoup d’imagination a calculé la taille de la carte

La fuite massive de Grand Theft Auto 6 a été l’actualité de la semaine. Jusqu’à il y a quelques jours, GTA VI n’était rien de plus que ce jeu dont tout le monde savait qu’il allait sortir à un moment donné, mais que Rockstar Games semblait complètement ignorer. Nous n’avons jamais vu de teaser, et nous n’avons jamais eu le moindre indice sur sa date de sortie. Tôt dimanche dernier, tout a changé. Un hacker a exposé des dizaines de vidéos avec des tests techniques du jeu, ainsi que de nombreuses lignes de code. Cette affaire n’est pas terminée, et le hacker n’a peut-être pas encore dit son dernier mot. Pendant ce temps, il y a plus d’un fan de GTA qui regarde les vidéos une par une, et ils ont déjà une idée d’où vont les plans du jeu.