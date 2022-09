Dermatite atopique, les anticorps monoclonaux réduisent les démangeaisons et 75% des signes d’eczéma chez les enfants

Le médicament biologique Dupilumab s’est avéré sûr et efficace chez les jeunes enfants atteints d’eczéma modéré ou sévère. Parce que c’est un tournant.

Crédit : Bernd Untiedt / wikipédia

Un traitement innovant basé sur un anticorps monoclonal est capable de réduire significativement les signes et symptômes de la dermatite atopique chez les enfants âgés de 6 mois à 6 ans présentant une forme modérée ou sévère. C’est un résultat extrêmement significatif, compte tenu à la fois de la propagation de la maladie – également appelée eczéma – et de l’impact dévastateur sur la qualité de vie, non seulement pour les enfants, mais aussi pour les parents. Comme le précisent les manuels MSD faisant autorité pour les professionnels de la santé, la dermatite atopique « est une maladie cutanée inflammatoire chronique récurrente avec une pathogenèse complexe impliquant une susceptibilité génétique, un dysfonctionnement immunologique, une barrière épidermique et des facteurs environnementaux ». Les symptômes les plus évidents sont les démangeaisons et les lésions cutanées, allant d’un « érythème léger à une lichénification sévère en via l’érythrodermie ». Chez les enfants, ils peuvent provoquer de graves troubles du sommeil et du comportement, avec des conséquences en cascade sur la santé psycho-physique. Puisqu’il n’existe pas de remède définitif à ce jour, la découverte d’un médicament sûr et très efficace chez les jeunes enfants – les plus touchés par la maladie – représente un tournant.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques américains de l’Université Northwestern et de l’Hôpital pour enfants Ann et Robert H Lurie de Chicago, qui ont travaillé en étroite collaboration, a déterminé l’innocuité et l’efficacité du nouveau médicament biologique – appelé Dupilumab – avec des collègues de l’Oregon Health and Science University, les sociétés pharmaceutiques Regeneron et Sanofi, le Boston Children’s Hospital et de nombreux autres instituts. Les scientifiques, dirigés par le professeur Amy S. Paller, professeur de dermatologie à l’université américaine, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une étude de phase 3 randomisée, en double aveugle et contrôlée par palcebo (l’étalon-or de la recherche scientifique) dans plus de 30 Hôpitaux européens et nord-américains, impliquant environ 200 enfants entre juin 2020 et février 2021. Les enfants étaient tous âgés de 6 mois à 6 ans et un diagnostic de dermatite atopique modérée ou sévère, selon les critères de l’American Academy of Dermatology (an Investigator’s Note d’évaluation globale de 3 ou 4). Les enfants n’avaient pas eu une réponse adéquate aux traitements aux corticostéroïdes, l’un des médicaments les plus utilisés pour lutter contre l’eczéma.

La moitié des nourrissons ont reçu du Dupilumab par injection sous-cutanée, tandis que l’autre moitié a reçu un placebo plus des corticostéroïdes. En comparant les résultats obtenus à la fin d’un cycle de 16 semaines, plus de la moitié des enfants traités avec l’anticorps monoclonal présentaient une réduction d’au moins 75 % des signes d’eczéma, ainsi qu’une diminution des démangeaisons, entraînant une amélioration du sommeil. . « La possibilité de prendre ce médicament améliorera considérablement la qualité de vie des nourrissons et des jeunes enfants qui souffrent énormément de cette maladie. La dermatite atopique ou eczéma est plus qu’une simple démangeaison cutanée. C’est une maladie dévastatrice. La qualité de vie d’un eczéma sévère – non seulement pour le bébé mais aussi pour les parents – équivaut à de nombreuses maladies potentiellement mortelles », a déclaré le professeur Paller dans un communiqué de presse. Les événements indésirables étaient similaires dans les groupes placebo et médicament, avec une incidence légèrement plus élevée de conjonctivite pour ce dernier. Aucun effet indésirable n’a été grave ou n’a conduit à l’arrêt du traitement. Cela met en évidence la sécurité du médicament chez les jeunes enfants, confirmant la tolérance constatée chez les enfants plus âgés et les adultes.

Parce que Dupilumab agit en ciblant une importante voie d’inflammation immunitaire liée à l’allergie – il bloque les cytokines interleukine 4 et interleukine 13 – les scientifiques pensent qu’il pourrait également être efficace pour prévenir les affections allergiques qui se développent plus tard dans la vie. . Le médicament est considéré comme particulièrement précieux pour les plus petits car, comme le précisent les auteurs de l’étude, les stéroïdes oraux sont associés à de nombreux effets secondaires graves et ne sont pas considérés comme un traitement de choix pour une affection cutanée. Les détails de la recherche « Dupilumab chez les enfants âgés de 6 mois à moins de 6 ans atteints de dermatite atopique non contrôlée : un essai randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo, de phase 3 » ont été publiés dans la prestigieuse revue scientifique The Lancet.