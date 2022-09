PS VR 2 est "le boom de la réalité virtuelle que les jeux indépendants attendaient"

Président de Sony Worldwide Studios entre 2008 et 2019, Shuhei Yoshida est une figure clé de cette industrie sans qui la marque PlayStation ne serait pas comprise aujourd’hui. Pour cette raison, chaque fois que Yoshida parle, il ne reste plus qu’à se taire, écouter, se signer et dire au revoir avec un « amen, parole du Seigneur, nous vous en supplions, écoutez-nous ». Les nouvelles déclarations de l’actuel responsable de la PlayStation Independent Developer Initiative ont à voir avec le PS VR 2 et en feront hype plus d’un.

« Il y a des supers jeux comme Horizon : Call of the Mountain et Resident Evil Village qui oui, ils sont incroyables, mais je pense que les indies seront ceux qui prendront vraiment des risques car ce sont eux qui veulent vraiment faire des jeux en VR « , a déclaré Yoshida dans une interview avec Games Industry. « Les indies attendaient ce nouveau boom de la réalité virtuelle » (faisant allusion au PS VR 2). En exemple, Yoshida cite « Mizuguchi-san », l’auteur de Rez, Lumines et Tetris Effect, qui a également déclaré il y a quelques jours qu’il était « très intéressé » par le nouvel appareil de Sony.

PS VR 2 ne sera pas rétrocompatible

Les nouvelles lunettes de Sony sont peut-être un boom, mais elles ne seront pas rétrocompatibles. Ce sont les dernières nouvelles que nous avons eues sur l’appareil, qui a encore une date et un prix à annoncer, bien qu’il soit attendu début 2023, donc cela ne prendra pas longtemps. En tout cas, ce ne sera pas pour les jeux. Jim Ryan, PDG de PlayStation, a parlé du périphérique et a assuré que la société prépare « plus de 20 jeux » pour le lancement.

« Une somme considérable d’argent est actuellement dépensée dans des accords avec des studios indépendants et de nombreuses autres entreprises afin d’assurer une quantité substantielle et convaincante de contenu pour le lancement de PS VR 2. Cette énergie, cet effort et cet argent ne feront que croître. » à mesure que la base de joueurs avec PlayStation VR 2 grandit.