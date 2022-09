La chaîne YouTube montre que le téléphone LG Rollable annulé aurait pu être un rival pliable

Dans le contexte : L’un des aspects les plus décevants de la sortie de LG du secteur des smartphones l’année dernière était que nous n’aurions pas pu voir son téléphone enroulable. Maintenant, une chaîne YouTube sud-coréenne a mis la main sur l’appareil, montrant qu’il aurait vraiment pu être un rival de la série pliable de Samsung.

LG a confirmé qu’il fermerait son unité mobile en avril 2021. L’annonce n’est pas surprenante, étant donné qu’elle perdait de l’argent depuis six ans, totalisant environ 4,5 milliards de dollars, et que sa part de marché était tombée à seulement 2 %.

La décision signifiait que le téléphone enroulable que LG avait tease en septembre 2020 et présenté au CES de l’année dernière ne serait plus lancé en 2021.

LG aurait vendu certains des appareils à ses employés, ce qui est probablement la façon dont le critique technologique coréen 뻘 »-구소 (BullsLab) s’en est procuré un.

Le téléphone est simplement appelé « Rollable ». La fonction de surbrillance est activée en glissant de gauche à droite sur l’écran avec trois doigts (ou en appuyant sur une icône), ce qui fait que l’affichage POLED s’étend lentement de 6,8 pouces à 7,4 pouces. Au fur et à mesure qu’il se déplace, les applications et même l’arrière-plan animé changent pour correspondre au nouveau rapport d’écran. L’ensemble du processus est très impressionnant.

Comme la série Galaxy Z Fold, les interfaces utilisateur de nombreuses applications s’adaptent aux différentes tailles d’écran, mais l’un des avantages de l’ordinateur de poche de LG par rapport au Z Fold est qu’il n’y a pas de pli central, bien que l’examinateur note qu’il y a des imperfections visibles sur l’écran lorsqu’il est vu. sous lumière directe.

Consultez « Plier ou ne pas plier : devriez-vous acheter le Samsung Galaxy Z Fold 4 ? »

Le moteur du Rollable semble très puissant. Le critique le montre poussant environ 2 kg (4,4 livres) de livres.

De plus, comme l’écran s’enroule autour de l’arrière du téléphone, le panneau arrière peut servir d’écran supplémentaire. Comme le Z Fold 4, cela permet d’utiliser les caméras principales les plus avancées pour les selfies.

Le Rollable aurait présenté les caractéristiques phares de 2021 telles que le SoC Snapdragon 888, jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il devait également avoir une configuration à double caméra arrière composée d’un capteur principal de 64MP et d’un vivaneau ultra-large de 12MP, ainsi que d’une batterie de 4500mAh.

LG était connu pour ses téléphones non conventionnels. Il y avait le G5 modulaire, le LG G8X à double écran, le flexible LG G Flex 2 et le futuriste LG Wing 5G. Le Rollable avait l’air très prometteur, il est donc dommage que nous ne puissions pas le voir, bien qu’une autre entreprise, peut-être Oppo, qui a présenté un prototype l’année dernière, pourrait introduire un combiné enroulable similaire.