Ils découvrent l’identité d’un initié qui a divulgué des jeux… et il s’avère qu’il s’agit d’un célèbre youtubeur

Vous donnez un coup de pied à un bateau et deux initiés sortent ou tentent de le faire. Les gens qui croient que lancer des prédictions au hasard « parce que l’un aura raison » est un métier. Les versions Wannabe de Michael Pachter recherchent leur minute d’attention sur les réseaux. Mais de temps en temps, un bailleur sort qui fait vraiment les choses correctement et divulgue des informations véridiques. Le Real Insider était l’un de ces oiseaux rares. Un utilisateur qui, toujours dans l’anonymat, a avancé des choses qui n’ont pas tardé à se réaliser, comme tous les Assassin’s Creed qui ont été présentés il y a quelques semaines. Eh bien, toujours de l’anonymat… jusqu’à maintenant.

The Real Insider a fait une erreur sur les réseaux il y a quelques jours et a répondu à un tweet de son compte personnel. Il ne lui a pas fallu longtemps pour supprimer son discours, mais les réseaux sont rapides pour cela et au bout de quelques heures, en plus de capter le tournant pour la postérité, il y avait déjà des comparaisons entre le style de sa prose et sa façon de parler. , identique dans les deux comptes. Il a ainsi été révélé qu’il s’agissait de Dan Allen, un youtubeur aux plus de 200 000 followers qui avait rompu plusieurs accords de confidentialité avec ses leaks.

Se trouvant coincé, Allen a publié une note rapide sur les réseaux où il a déclaré ce qui suit : « Je suis désolé pour toutes mes actions. J’ai honte et j’ai été déçu de moi-même. Je vais prendre un peu de temps pour réfléchir à mes actions, ce qui ne se reproduira plus . A tous ceux qui m’ont soutenu durant ces années, je suis sincèrement désolé de vous avoir laissé tomber ». Un message un peu mélodramatique et trop rapide pour avoir bouclé un tel arc de personnage, mais qui a aussi été accompagné d’une vidéo sur YouTube intitulée « Je suis désolé ». Difficile de dire s’il est vraiment désolé ou s’il s’amuse à croire qu’il a un nouveau statut de dur à cuire.

Nous verrons comment des entreprises comme Ubisoft réagissent à la découverte, car les NDA (accords de non-divulgation) entraînent généralement des sanctions financières et des pénalités, certaines potentiellement coûteuses pour la poche. Pour le moment, les comptes Twitter de The Real Insider et Allen lui-même ont été désactivés et nous verrons si le prochain à tomber n’est pas sa chaîne YouTube, dans laquelle il a des centaines de vidéos avec des réactions, des débats, des guides et du contenu sur le monde du jeu vidéo en général.

Répéter le mot fuite tant de fois nous a rappelé l’actualité de la semaine, la fuite de Grand Theft Auto VI, qui a mis en lumière un jeu à moitié terminé détruisant la vie de ses développeurs en cours de route et remuant une communauté qui déjà ose juger ses graphismes et ses décisions comme s’il s’agissait d’un produit fini. Même si nous savons que les retards et la fumée sévissent dans cette industrie, est-ce la seule façon de les combattre ? Ça valait le coup?