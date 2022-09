Comment mettre à niveau vers la mise à jour Windows 11 2022 (build 22H2)

À l’approche du premier anniversaire de Windows 11, Microsoft a enfin mis à la disposition de tous la mise à jour la plus attendue de Windows 11 – Windows 11 2022 (version 22H2). Il est depuis longtemps en phase de test pour les initiés de Windows 11 dans les canaux Dev et Beta. Mais maintenant, le grand public peut enfin mettre la main sur cette toute nouvelle mise à jour Windows 11 2022, qui regorge d’une tonne de fonctionnalités qui améliorent votre expérience avec Windows 11. Voici comment passer à la mise à jour Windows 11 2H22.

Vous avez peut-être entendu parler de la mise à jour 22H2 ainsi que de ses fonctionnalités. Nous avons couvert un certain nombre de guides pratiques qui vous montrent comment vous pouvez activer ces fonctionnalités sur votre PC Windows 11. Maintenant, la mise à jour est déployée pour tous ceux qui ont un PC Windows 11 ou un PC Windows 10 compatible avec Windows 11. Cela étant dit, voici notre guide sur la façon d’obtenir la mise à jour Windows 11 2022 sur votre PC Windows.

Comment mettre à niveau vers Windows 11 22H2

Tous les PC Windows éligibles pour Windows 11 peuvent être mis à jour vers la version 22H2. Certains utilisateurs n’ont pas installé Windows 11 tout de suite en raison de bugs et d’un manque de fonctionnalités utilisant Windows 10. Ainsi, même si votre PC fonctionne sous Windows 10 mais est compatible avec Windows 11, vous pouvez facilement effectuer une mise à niveau.

Mise à jour depuis Windows 11 21H2

Cette méthode est destinée à ceux qui ont mis à jour Windows 11 lors de sa sortie l’année dernière. Fonctionne également pour ceux qui n’ont pas rejoint le programme Windows Insiders. Pour obtenir la nouvelle mise à jour Windows 11 22H2, les utilisateurs doivent exécuter la mise à jour Windows 11 21H2. Si vous exécutez la dernière mise à jour, voici les étapes pour obtenir la mise à jour majeure 2022.

Connectez votre PC Windows 11 à un bon réseau WiFi. Maintenant, cliquez sur le bouton Démarrer (icône Windows) dans la barre des tâches pour lancer le menu Démarrer. Cliquez sur l’icône de l’application Paramètres pour lancer l’application Paramètres. Dans le coin supérieur droit, vous verrez le Windows Update option. Clique dessus. Cliquez sur le bouton qui dit Vérifier les mises à jour.

Windows 11 commencera à rechercher les mises à jour disponibles et à les télécharger. Selon la vitesse d’Internet, le téléchargement et l’installation de la mise à jour peuvent prendre un certain temps.

Mise à jour vers Windows 11 22H2 à partir de Windows 10

Si vous utilisez toujours Windows 10 et que vous avez finalement décidé d’installer la mise à jour Windows 11 22H2 sur votre PC, vous pouvez suivre trois méthodes pour installer la mise à jour sur votre PC Windows 10.

Mise à jour via Windows Update

Tout d’abord, tous les PC Windows 10 ne sont pas éligibles pour la mise à jour vers Windows 11. Dans ce cas, il est donc conseillé de télécharger d’abord l’outil PC Health Check. Il s’agit d’un outil gratuit qui vérifie si votre PC Windows 10 est éligible à la mise à jour vers la nouvelle mise à jour Windows 11 22H2. Il vérifie votre système s’il dispose de suffisamment de RAM, de stockage, de module TPM et même de votre CPU. Vous pouvez télécharger l’outil de bilan de santé gratuit d’ici.

Une fois que vous avez installé l’application Health Check sur votre PC, vous devez maintenant l’exécuter pour voir si votre PC Windows 10 est compatible avec la mise à jour. S’il indique que votre PC est compatible avec la mise à jour, vous pouvez procéder comme suit.

Cliquez sur le bouton icône Windows dans la barre des tâches pour ouvrir le menu Démarrer. Ouvrez l’application Paramètres, puis sélectionnez Mises à jour et sécurité.

Vous verrez une bannière de mise à jour Windows 11. Cela indique que votre PC est éligible pour la mise à jour et pour installer la mise à jour, cliquez simplement sur le bouton Rechercher les mises à jour. Le PC va maintenant télécharger la dernière mise à jour de Windows 11 22H2.

Mise à jour via l’assistant d’installation de Windows 11

Une autre façon d’obtenir la nouvelle mise à jour Windows 11 22H2 sur votre PC Windows 10 consiste à utiliser l’assistant d’installation. Il s’agit d’un outil de mise à jour créé par Microsoft pour votre PC Windows. Cet outil vous aide à installer la dernière mise à jour disponible pour Windows 11. Dans ce cas, vous obtiendrez la mise à jour Windows 11 22H2. Voici les étapes pour obtenir l’assistant d’installation de Windows 11.

Sur votre navigateur Web préféré, rendez-vous sur la page de téléchargement de Windows 11. Tu peux cliquez sur ce lien pour visiter la page tout de suite. Vous verrez l’en-tête de l’assistant d’installation de Windows 11. En dessous, un bouton bleu qui dit Télécharger maintenant sera affiché. Cliquez sur le bouton Télécharger maintenant pour télécharger l’assistant d’installation. Une fois l’assistant d’installation téléchargé, lancez simplement le programme. L’assistant d’installation commencera à rechercher les mises à jour disponibles. Lorsqu’il trouve la mise à jour Windows 11 22H2, cliquez simplement sur le Télécharger bouton. L’assistant d’installation va maintenant télécharger la mise à jour sur votre PC. Les vitesses de téléchargement dépendront de la vitesse de votre connexion Internet. Une fois la mise à jour téléchargée, vous pourrez installer immédiatement la nouvelle mise à jour Windows 11 22H2 sur votre PC Windows 10. Vous pouvez également suivre cette méthode sur votre PC Windows 11 pour obtenir directement la mise à jour Windows 11 22H2 immédiatement.

Rejoignez le programme Windows Insider

Si votre système ne semble pas vous montrer la mise à jour vers Windows 11 22H2 sur votre appareil, vous pouvez simplement vous inscrire au programme Windows Insider pour recevoir la mise à jour vers Windows 11. Voici les étapes.

Vous devez d’abord être connecté avec un compte Microsoft. Si vous n’en avez pas, vous devez en créer un, puis vous connecter à votre PC avec le compte. Une fois que le compte Micorosft est prêt, lancez l’application Paramètres. Maintenant, cliquez sur Mises à jour et sécurité et enfin sur Programme Windows Insider.

Clique sur le Commencer bouton. Il vous sera demandé de choisir le compte Microsoft avec lequel vous souhaitez vous inscrire au programme Insider. Maintenant, choisissez le Canal de prévisualisation des versions. Vous devrez suivre les instructions à l’écran.

Une fois tout cela terminé, vous devez maintenant redémarrer votre PC Windows 10. Ouvrez l’application Paramètres, puis Mises à jour et sécuritéet enfin cliquez sur le bouton Vérifier les mises à jour.

Votre PC va maintenant commencer à télécharger la mise à jour Windows 11 22H2 sur votre PC Windows 10.

Voici les étapes à suivre pour installer et mettre à jour vos PC Windows 10 et Windows 11 avec la nouvelle mise à jour Windows 11 22H2. Certaines fonctionnalités seront incluses dans la mise à jour d’octobre et certaines des fonctionnalités 22H2 nécessitent une installation propre. Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

