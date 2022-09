Le langage de programmation Rust rejoindra le Core Linux

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Rust fera bientôt partie de Linux, a décidé Torvalds. Le langage de programmation sécurisé pour la mémoire rejoindra C et les autres langages traditionnels utilisés par les développeurs pour créer de nouveaux éléments et drivers du Core open source omniprésent.

Le débat autour de l’inclusion de Rust dans Linux est apparemment terminé : Linus Torvalds, le créateur original et le mainteneur actuel du Core open source, a décidé que, « à moins que quelque chose d’étrange ne se produise », Rust fera partie de la version finale de Linux 6.1.

Rust est un langage de programmation moderne et polyvalent conçu par Graydon Hoare alors qu’il travaillait chez Mozilla, la première entreprise à le parrainer officiellement et à l’adopter pour le moteur de navigateur expérimental Servo.

Comme de nombreux autres langages compilés, Rust peut offrir des performances natives tout en alimentant différents types d’applications – de l’informatique traditionnelle aux appareils à faibles ressources et aux appareils intégrés. Mis à part les performances, Rust est conçu pour assurer la sécurité de la mémoire dès le départ en éliminant de nombreuses classes de bugs et de vulnérabilités potentielles au moment de la compilation.

La première version de Rust est sortie il y a 12 ans, alors que l’inclusion du langage dans le Core Linux fait l’objet de discussions depuis un certain temps. Google, l’un des membres fondateurs de la Rust Foundation avec AWS, Huawei, Microsoft et Mozilla, utilise activement Rust pour développer Android – le système d’exploitation mobile est basé sur une version modifiée de Linux.

Après avoir annoncé le prise en charge de Rust dans Android, l’équipe Android a commencé à faire pression pour que le langage soit également inclus dans le Core. En 2021, Almeida Filho, membre de l’équipe, a écrit que Rust était « prêt à rejoindre C en tant que langage pratique pour implémenter le Core ». Le nouveau langage peut aider à réduire le nombre de bugs potentiels et de vulnérabilités de sécurité dans le code privilégié, a déclaré Filho, tout en jouant bien avec le Core central et en préservant ses caractéristiques de performance.

Les principaux contributeurs Linux s’inquiétaient des extensions non standard nécessaires à Rust pour fonctionner avec le Core, mais selon Torvalds, les programmeurs utilisent des exceptions au langage C standard depuis des « décennies ».

Torvalds a ajouté qu’il y avait encore quelques problèmes avec les compilateurs, mais comme Rust est bien pris en charge dans l’interface Clang, la fusion du langage de programmation aidera probablement et ne nuira pas au Core. Dans la première version, a averti Torvalds, Rust n’aura que l’infrastructure de base sans « cas d’utilisation sérieux » à montrer pour le moment. Néanmoins, la fusion du Core devrait marquer une première étape importante dans le futur Linux + Rust.