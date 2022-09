Après le leak de GTA 6, d’autres studios montrent leurs jeux dans leur état initial : Control, Uncharted, Sea of ​​​​Thieves…

Ces derniers jours, personne n’a parlé d’autre chose dans l’industrie du jeu vidéo. Rockstar Games a été victime d’un vol d’informations confidentielles et GTA 6 a fini par fuir sur le réseau. Une version très prématurée, tout doit être dit. Pour cette raison, le débat qui a été généré autour de lui a fait beaucoup de bruit autour du nouvel opus tant attendu de la saga. En solidarité avec Rockstar Games, plusieurs développeurs ont commencé à partager des images et des vidéos de leurs jeux bien avant qu’ils ne soient prêts.

« Comme les graphismes sont la première chose à terminer dans un jeu vidéo et que Control a remporté de nombreux prix pour ses excellents graphismes, voici des images des premiers développements », a tweeté avec ironie le concepteur principal de Control, Paul Ehreth. Dans la vidéo, vous pouvez voir que de nombreux éléments graphiques manquent à l’écran.

Autres jeux en début de développement

Poursuivant la blague graphique, les créateurs de Cult of the Lamb se sont également joints à la fête et ont posté une vidéo de comparaison entre la version initiale et finale. Comme vous pouvez le voir, la différence est plus que palpable.

Le titre le plus récent de Rare est Sea of ​​​​Thieves, un jeu de pirates en ligne qui nous emmène naviguer sur les océans à la recherche de trésors et de gloire. Jeph Pérez, l’un des scénaristes du studio, a été chargé de rendre publique une vidéo d’un premier prototype, qui, bien qu’il reflète les concepts jouables, n’est même pas conçu avec le moteur graphique du jeu commercial.

« Cette séquence de Sea of ​​​​Thieves date de novembre 2014. » Il s’agit d’une version mise à jour du prototype original, mais il y avait encore beaucoup de travail à faire. J’utilisais Unity alors que le travail sur l’Unreal Engine en était encore à ses débuts.

Kurt Margenau, de Naughty Dog, nous laisse cette curieuse vidéo Uncharted, dans laquelle Nathan Drake joue dans une poursuite en véhicule dans les rues d’une ville à moitié construite, si à moitié construite qu’elle est composée de grilles.

Rockstar Games a reconnu la fuite de GTA 6 et a annoncé que ce problème n’affectera pas les temps de développement. Uber soupçonne que c’est le même groupe qui a piraté ses entreprises et d’autres entreprises, principalement des entreprises technologiques.

Source | Kotaku