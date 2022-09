Midea S8+: L’aspirateur robot serpillère nouvelle génération à prix cassé -61%🔥

Fondée en 1968, l’entreprise Midea est devenue un acteur majeur dans le domaine de l’électroménager et nombre de ses produits sont même axés sur une utilisation intelligente.

À l’occasion du lancement de son robot aspirateur premium tout en 1 Midea S8+ en France, la marque casse le prix sur ce produit de -61% pour une durée limitée de 5 jours. Le prix passe ainsi de 993,77€ à 385,99€, un tarif jamais vu pour un aspirateur serpillère doté du système LiDAR (navigation laser) et doté de sa base de vidage !

Dans cet article nous allons passer en revue toutes les spécificités et atouts de ce S8+ afin de découvrir pourquoi il ne faut pas passer à côté d’une pareille occasion.

Midea S8+: Les caractéristiques de cet aspirateur robot

Général Dimensions robot aspirateur (L/l/H) 35,0 x 35,0 x 9,7 cm

Dimensions station de nettoyage (L/P/H) 30,1 x 45,4 x 44 cm

Poids 4,4 kg

Puissance d’aspiration 4000 Pa

Volume du bac à poussière 450ml

Volume du réservoir d’eau 250ml

Volume sonore 67 dB Batterie et utilisation Capacité de la batterie 5200 mAh

Temps d’utilisation maximum 180 minutes Fonction d’essuyage Alimentation en eau active

Vibrant / oscillant Type de navigation LDS (distance laser) Fonctionnalités Aspiration adaptative (détection de tapis) Convient pour Sols durs

Animaux de compagnie / beaucoup de poils

Moquette

Plus de 100 m² Contrôle de l’application Frontières virtuelles

Division virtuelle de l’espace

Cartes multiples Assistants vocaux pris en charge Amazon Alexa

Assistant Google

Midea S8+: Un aspirateur robot serpillère complet

Des fonctionnalités nouvelle génération

Le Midea S8+ s’occupe de garder vos sols propres et brillants à la maison grâce à plusieurs fonctionnalités de nouvelle génération. Oubliez les aspirateurs qui passent sans arrêt au même endroit ou se coincent et prennent 20 minutes pour nettoyer 10 mètres carrés. Le Midea S8+ est équipé d’un système de navigation LDS intelligent de 5ème génération qui scan votre environnement. Grâce à son radar, une cartographie précise du lieu à nettoyer est retranscrite, permettant au robot de suivre un tracé optimal pour gagner en temps, en efficacité et en autonomie de batterie.

La précision de la carte (qui peut être faite sur plusieurs étages) vous permet d’établir des zones. Ainsi, il vous ait très simplement possible, via l’application mobile Midea, de délimiter des endroits ou des pièces où l’aspirateur robot ne doit pas passer ou ne doit pas activer la serpillère comme sur les tapis.

Si vous avez des tapis justement, le S8+ dispose d’un capteur de pression permettant de les détecter. L’aspirateur module alors sa puissance d’aspiration qui monte jusqu’à un maximum de 4000 Pa.

Une base de dépoussiérage puissante

La station de dépoussiérage qui accompagne le Midea S8+ permet à l’aspirateur robot de vider toute la saleté collectée dans un réservoir externe d’une capacité de 2,5 litres en 9 secondes évitant ainsi de salir à nouveau le sol. Aussi, à chaque fois chaque fois que le nettoyage automatique du sol démarre, le réservoir du robot est toujours vide, le nettoyage de la maison n’est donc plus interrompu au cas où le réservoir se remplirait plus tôt que prévu ou si nous oublions de le vider.

Ceci est possible grâce à un moteur de 700 W qui permet une puissante aspiration de 19 000 Pa. Selon le type de maison et la saleté qu’elle génère, on parle même de ne vider le bac à poussière plus qu’une fois par mois, une charge mentale de moins !

Un récurage du sol vibrant

La fonction de récurage est gérée par une serpillère qui, grâce au système vibrant (500 fois par minute) auquel elle est reliée, permet non seulement de mouiller le sol, mais aussi de frotter la serpillère contre les taches tenaces.

Grâce au support intelligent, il est également possible de réguler le débit d’eau délivré par le Midea S8+ pour éviter de trop mouiller le sol.

Une bonne autonomie

Grâce à sa batterie de 5200 mAh, l’une des plus grosses capacités du marché des aspirateurs robots, le S8+ peut fonctionner en continu pendant 3 heures de nettoyage, de quoi nettoyer sans problème au moins 100 mètres carrés de surface.

Une application intelligente et efficace

Le Midea S8+ peut être contrôlé via un téléphone ou une tablette via l’application MSmartHome disponible sur l’App Store Google Play (appareils Android) et l’App Store (iPhone, iPad). Sur cette app, les utilisateurs peuvent contrôler de manière flexible de nombreuses fonctions telles que l’aspiration, le volume d’eau avec fonction de nettoyage, le mode de nettoyage (4 modes : nettoyage des bords, nettoyage en zigzag, nettoyage intensif et sélection de la zone de nettoyage), créer des zones sans essuyage et murs virtuels.

Les utilisateurs peuvent également diviser, fusionner, nommer et effectuer un partitionnement sur la carte. Dans le même temps, les utilisateurs peuvent également contrôler l’appareil à distance et planifier le nettoyage directement sur le téléphone.

Midea S8+: Prix et promotion actuelle

Au travers de cet article, vous avez compris que ces aspirateurs robots sont de véritables assistants du quotidien et vous font gagner un temps précieux. Ils aspirent et nettoient tout ce qui se trouve sur leur passage, aussi bien sur du parquet que sur du carrelage, des moquettes et même des sols recouverts de tapis. Aussi, quand une promotion comme celle-ci voit le jour, il vaut mieux ne pas passer à côté.

Résumons ensemble 6 raisons d’opter pour le Midea S8+ et sa base de vidage :

Système de navigation par radar intelligent

Haute fréquence de vibration pour le récurage du sol

Dernières technologies embarquées

Réservoir d’eau qui ajuste le niveau d’eau

Plusieurs créations de cartes pour le nettoyage

Station de vidage avec récupération de la poussière

