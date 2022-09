Tunic 2 en préparation ou un autre jeu inspiré de Zelda ?

Tunic, un jeu d’action et d’aventure inspiré de Zelda, a pris d’assaut Steam au début de l’année. Nous avons demandé à son développeur unique si une suite était prévue ou non.

Tunic: Son développeur adore les jeux à base de secrets

Tunic, jeu d’action et d’aventure inspiré de Zelda, est le fruit du travail d’un seul développeur, Andrew Shouldice. S’élevant au sommet des jeux les mieux notés sur Steam, ce jeu d’aventure isométrique est entré dans l’histoire comme l’un des jeux les plus populaires de 2022. Nous avons donc demandé à Shouldice si nous pourrions reprendre le rôle du renard devenu aventurier à l’avenir.

Avec le lancement du jeu sur PlayStation et Nintendo Switch plus tard ce mois-ci, sa popularité rend certainement une suite assez viable – bien que, étant donné que c’est littéralement uniquement Shouldice qui travaille dessus, cela pourrait prendre un certain temps.

« Je n’ai pas d’annonces concernant des extensions ou quoi que ce soit de ce genre – en ce qui concerne les nouveautés, je vais faire une petite pause pendant un moment. Je n’ai pas pris de vacances depuis sept ans ! »

« Je vais pouvoir me détendre un peu, mais je ne peux pas m’empêcher de penser aux secrets dans les jeux ». Citant comme muse un passage du jeu de survie Animal Well aperçu à la Gamescom, il commente : » Animal Well est un jeu sur les secrets, et l’exploration d’un monde vaste et inconnaissable – et cela m’excite « .

« J’ai donc l’impression qu’à un moment donné dans le futur, que ce soit Tunic 2 ou quelque chose de totalement différent, j’ai vraiment envie de travailler à nouveau sur un jeu avec des secrets. »

Bien sûr, ce n’est pas un oui ou un non concret. Étant donné l’enthousiasme de Shouldice pour tout ce qui concerne les jeux de réflexion, nous ne serions pas surpris de voir quelque chose de nouveau. Que cela se déroule dans le Tunicverse ou non reste un mystère, mais nous avons définitivement l’impression qu’il y a des choses très excitantes à venir.

