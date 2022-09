Cyberpunk 2077 atteint son apogée graphique avec la nouvelle Nvidia RTX 40 et sa technologie DLSS 3

Nvidia vient de présenter ses nouvelles cartes graphiques de la série RTX 40 dont la revendication porte, au-delà de sa puissance graphique brutale, sur sa nouvelle technologie NVIDIA DLSS 3, capable de quadrupler les performances des jeux vidéo compatibles pour atteindre de nouveaux plafonds graphiques impensables jusqu’à récemment. Et bien que les responsables aient déjà partagé une généreuse liste de titres pouvant déjà faire usage de ces outils visuels et performants, Nvidia a voulu montrer le potentiel de ses nouveaux graphismes avec Cyberpunk 2077, le tout à travers un nouveau mode appelé Ray Tracking : Overdrive. Et le résultat est on ne peut plus impressionnant, comme on peut le voir dans la bande-annonce qui accompagne cette nouvelle partagée par Nvidia elle-même.

Cyberpunk 2077 sous stéroïdes sur la série RTX 40

Ainsi, et grâce à l’application de la nouvelle technologie NVIDIA DLSS 3 qui accompagnera la nouvelle série Nvidia RTX 40, les jeux vidéo comme Cyberpunk 2077 seront plus beaux que jamais en termes de détails et de résolution par rapport à ce que proposaient les cartes graphiques les plus avancées. . du marché jusqu’à présent. Tout cela grâce à un système d’éclairage et des reflets plus réalistes que jamais, comme le montre le trailer que nous vous proposons sur ces lignes.

À tel point qu’absolument tous les éléments vus à l’écran seront améliorés vers le réalisme le plus absolu grâce au mode graphique appelé Ray Tracing : Overdrive, des ombres aux reflets sur n’importe quelle surface, y compris les lumières, l’eau, les visages des personnages et tout élément que nous pouvons observer. Tout cela pour offrir un niveau de réalisme jamais vu auparavant dans les jeux vidéo ; Et ce n’est que le début.

Il faudra attendre le 12 octobre 2022 pour voir dans quelle mesure l’aspect visuel de Cyberpunk 2077 et des autres jeux compatibles sur PC s’améliore avec la nouvelle carte graphique Nvidia RTX 40 ; sur des ordinateurs qui peuvent déplacer un tel niveau de rendu, bien sûr.

