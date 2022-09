Les appareils portables restent en perte de vitesse alors que le marché mondial continue de faire face à des défis persistants

Vue d’ensemble : les expéditions mondiales de vêtements portables ont chuté de 6,9 % d’une année sur l’autre au deuxième trimestre, alors que le marché continue de lutter contre la croissance. Selon International Data Corporation (IDC), les expéditions de wearables ont atteint 107,4 millions d’unités au cours de la période de trois mois se terminant le 30 juin. Alors que les cinq principaux acteurs du marché – Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei et Imagine Marketing – n’ont pas changé, quatre des cinq ont connu des baisses d’une année à l’autre au cours du deuxième trimestre.

IDC pense que le ralentissement de la demande est le résultat d’une combinaison de facteurs, notamment la peur de la récession, la hausse de l’inflation, l’augmentation des dépenses de consommation dans les catégories non technologiques et la baisse de la croissance record des deux dernières années.

En tant que tel, IDC a mis à jour ses prévisions d’expéditions pour l’année complète. La société d’études de marché prévoit désormais que la croissance restera stable à 535,5 millions d’unités jusqu’à la fin de 2022.

Le directeur de recherche d’IDC, Jitesh Ubrani, a déclaré qu’il était regrettable que des poids lourds comme Apple, Samsung et Google se concentrent sur les montres intelligentes haut de gamme à un moment où l’appétit des consommateurs pour des produits plus chers reste en question.

Plus tôt ce mois-ci, Apple a annoncé une version premium de son Apple Watch pour les amateurs de plein air. L’Apple Watch Ultra contient un certain nombre de fonctionnalités qui n’ont pas encore été livrées dans les montres de la série, mais commence à un prix nettement plus élevé de 799 $. La Galaxy Watch 5 Pro Golf Edition haut de gamme de Samsung commence à 499 $.

Le marché des wearables est peut-être en baisse, mais il ne l’est pas selon le directeur de recherche Ramon T. Llamas. Alors que le marché continue de mûrir, Llamas s’attend à ce que l’écart entre les volumes record observés pendant la pandémie et ce que nous voyons actuellement se stabilise. Dans l’ensemble, la croissance se poursuivra, mais à un rythme plus lent.

IDC prévoit désormais que la croissance reviendra en 2023, la demande de montres et d’appareils auditifs augmentant en raison du fait que les acheteurs des marchés matures remplacent les produits plus anciens et que de nouveaux acheteurs des marchés émergents achètent leurs premiers appareils portables.

Avez-vous déjà sauté dans le train des wearables? Si oui, quels appareils utilisez-vous actuellement et prévoyez-vous de les mettre à niveau au cours de l’année à venir ?